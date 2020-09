Calciomercato Inter, Perisic ritorna in nerazzurro (UFFICIALE)

E’ ufficiale il ritorno in nerazzurro del centrocampista Ivan Perisic. Il croato non è stato riscattato dal Bayern Monaco ed è ritornato in Italia.

Perisic lascia il Bayern e torna all’Inter

Dopo una stagione trascorsa in Germania dove ha vinto tutto (Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League), Ivan Perisic è ritornato alla base. Il Bayern Monaco ha deciso di non riscattare il nazionale croato dopo aver fatto un’offerta al club di Zhang: 12 milioni di euro. Proposta rifiutata e rispedita al mittente. Marotta ne chiedeva almeno 20, troppi per le casse dei bavaresi che hanno deciso di non puntare più su di lui per la prossima stagione (stesso discorso per Coutinho e per Odriozola che ritornano rispettivamente al Barcellona e al Real Madrid). Nella stagione conclusasi da qualche settimana, il classe 1989 ha totalizzato 35 presenze e ha realizzato 8 reti. Ora sta al tecnico Antonio Conte decidere se puntare su di lui per il prossimo campionato oppure cederlo definitivamente ad un altro top club europeo. Non è detto che possa rimanere ed essere il quarto attaccante della rosa (se Sebastiano Esposito dovesse essere ceduto in prestito).

Flick conferma: “Perisic non verrà confermato“

Anche l’allenatore dei bavaresi, Hans Dieter Flick, ha voluto dire la sua per quanto riguarda la vicenda Perisic. In un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco “Abendzeitung” ha dichiarato: “E’ improbabile che il calciatore rimanga con noi il prossimo anno. Con il club abbiamo deciso di non confermarlo e di non puntare su di lui per la prossima stagione“. Per il giocatore era stato un ritorno nel campionato tedesco, visto che aveva vestito le maglie del Borussia Dortmund e del Wolfsburg.

Il saluto del Bayern e di Salihamidzic: “Grazie di tutto, Ivan!“

Il Bayern Monaco, sul proprio sito ufficiale, ha voluto salutare l’esterno d’attacco. Ecco cosa hanno scritto: “Il club ci tiene a ringraziare il calciatore per l’impegno che ha dato vestendo questi colori. Grazie di tutto Ivan“. Le parole del direttore sportivo ed ex difensore della Juventus, Hasan Salihamidzic: “Ivan si è comportato in modo molto professionale nell’ultimo anno ed è stato un membro eccezionale del nostro team. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro“.

