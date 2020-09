Il patron del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale e ha parlato di Radja Nainggolan e del suo calciatore Nahitan Nandez, dato per partente.

Giulini su Nainggolan: “Non possiamo permetterci di fare grandi offerte“

Radja Nainggolan, da qualche giorno, ha lasciato il ritiro del Cagliari per fine prestito ed è ritornato alla base, all’Inter. Il belga non ha mai nascosto il desiderio di ritornare in Sardegna, ma potrebbe giocarsi le sue carte in nerazzurro. Sempre se Antonio Conte avrà voglia di puntare su di lui per la prossima. Il numero uno rossoblù vorrebbe sì riportarlo nella sua squadra, ma alle sue condizioni. Ecco quanto ha dichiarato Giulini nell’intervista rilasciata al sito ufficiale: “Il nostro mister, Eusebio Di Francesco, mi ha chiesto fortemente che vuole ritornare a lavorare con il ragazzo il più presto possibile. Il nostro club non può permettersi di fare certe offerte così grandi. Tutti, a partire dal magazziniere, vogliamo che il ‘Ninja’ vesta di nuovo i nostri colori, ma non possiamo permetterci di comprarlo. Se l’Inter decide di cederlo di nuovo in prestito allora ne possiamo parlare. Dipenderà tutto dai nerazzurri, aspettiamo la loro risposta in questi giorni“.

E su Pavoletti: “L’anno scorso ci è mancato moltissimo“

Nella passata stagione il Cagliari non ha potuto contare sull’aiuto di Leonardo Pavoletti. L’ex centravanti di Genoa e Napoli si infortunò alla prima di campionato contro il Brescia. Rottura del legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi da calcio fino al 30 luglio di quest’anno. Nella stagione 2020-21 i sardi sperano di puntare, nuovamente, sull’apporto del bomber che è stato sostituito degnamente dai suoi colleghi di reparto Giovanni Simeone e Joao Pedro. Sull’attaccante di Livorno ha voluto spendere qualche parola proprio il suo presidente: “Cessione per lui? Non se ne parla assolutamente. Resterà con noi al 100%. Peccato che lo scorso anno non abbiamo potuto contare su di lui, ci sarebbe stato molto utile. Sicuramente il suo rientro è come se fosse un acquisto di calciomercato“.

E su Nandez: “Lui in partenza? Fandonie“

Ha parlato anche del centrocampista, rivelazione, del passato campionato. Il centrocampista argentino Nahitan Nandez: “Sui giornali ho letto molte sciocchezze su un suo possibile trasferimento, lo escludo categoricamente. La nostra società non lo ha mai offerto a nessuno”. In chiusura su Sottil della Fiorentina: “Domani chiuderemo per il ragazzo“.

