Continua il mercato in entrata dell’Atalanta. ll club bergamasco nei giorni scorsi è stato vicinissimo all’acquisto di Rick Karsdorp della Roma. Trattativa che però non è decollata per il mancato accordo con gli agenti del calciatore tra commissioni e ingaggio. La Dea non ha voluto perdere tempo e ha subito piazzato il colpo per sostituire Castagne ceduto al Leicester. Arriva l’italiano che giocava in Liga.

Calciomercato Atalanta, arriva Piccini: il comunicato

Sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha comunicato l’acquisto in prestito con diritto di riscatto dal Valencia dell’esterno destro di difesa Cristiano Piccini. Questo parte del comunicato della società: “Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal Valencia a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Nato a Firenze il 26 settembre 1992, Cristiano è un laterale di piede destro che può giocare indifferentemente sia come terzino che come esterno a tutta fascia. Ora, a distanza di sei anni e con oltre duecento partite tra i professionisti, il ritorno in Italia con la maglia nerazzurra. Benvenuto Cristiano!”.