Calciomercato Atalanta, rilancio da Al-Nassr per Gomez: arriva la decisione

L’Atalanta lavora in vista dell’inizio della nuova stagione, che non sarà come per molti club la prossima settimana. Il club lombardo, avendo chiuso in ritardo la stagione con i quarti di finali di Champions League giocati ad agosto, ha chiesto alla Lega di rinviare la propria prima giornata che si giocherà con la Lazio il 30 settembre. Si inizia dunque dalla seconda, contro il Torino, il 26 settembre. La società intanto lavora per costruire una squadra sempre più competitiva da affidare a quello che ormai è una garanzia nel campionato italiano, mister Gasperini.

Mercato Atalanta, Il Papu Gomez può essere ceduto: c’è la maxi offerta

Si sono intensificati i rapporti tra il Papu Gomez e il club arabo dell’Al-Nassr. Dopo i primi sondaggi è arrivata anche la prima offerta del club saudita nei confronti del talento argentino. Offerta che sta facendo riflettere e non poco il capitano dell’Atalanta. Presentata già l’offerta ufficiale di 15 milioni di euro al club italiano, che ora aspetta solo la decisione del proprio calciatore. La richiesta del Papu era di 8 milioni a stagione per circa 3 anni, ma l’offerta degli arabi non è poi così distante: 6-7 milioni di euro a stagione per due anni con opzione per il terzo. Inoltre, sono state fatte due promesse al calciatore, una villa e una macchina di extra lusso. Emissari arabi in arrivo in Italia nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, Sportiello verso il Milan

Mercato Atalanta, in arrivo la decisione di Gomez dopo l’incontro

Considerando l’offerta che potrebbe essere alzata con nuovi bonus, l’addio del calciatore simbolo dell’Atalanta e del calcio italiano sembra sempre più vicino. A 32 anni Gomez potrebbe decidere di provare una nuova esperienza, dopo che con l’attuale club è già riuscito a raggiungere traguardi importanti e fare la storia della società. Nelle prossime ore verrà comunicata la decisione agli emissari che arriveranno in Italia per incontrare il Papu. Intanto, mentre Gomez può andar via, Ilicic può tornare. Il calciatore ha fatto ritorno a Zingonia due giorni fa e nella giornata di ieri ha svolto anche il suo primo allenamento dopo mesi.

LEGGI ANCHE >>> Caso Ilicic, l’attaccante dell’Atalanta sta ancora male

Atalanta, Ilicic torna ad allenarsi: lo stop però sarà ancora lungo

Primo allenamento andato per Josip Ilicic, che però non avrà nessuna pressione da parte della società per fare ritorno in campo. Specialisti sono al suo fianco per aiutarlo ad uscire definitivamente da questa crisi. Intanto, come riportato da tuttomercatoweb, il ritorno del calciatore in campo è ancora lungo. Serviranno diversi mesi prima di rivederlo a disposizione.