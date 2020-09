Ieri, durante Olanda-Italia, al minuto 42, Niccolò Zaniolo è finito a terra dopo uno scontro di gioco. Subito ansia e paura per il giovane talento della Roma che solo nei mesi scorsi è tornato dall’infortunio al legamento crociato. Si temeva il peggio e purtroppo così è stato. Il calciatore italiano si è presentato alle ore 9 di questa mattina a Villa Stuart nella Capitale accompagnato dalla sua fidanzata e dopo un controllo con il dottor Mariani la terribile conferma, la nuova rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Roma News, infortunio Zaniolo: l’esito conferma la rottura del legamento crociato

Ad anticipare la notizia è stata Sky Sport, che poco dopo la fine degli esami strumentali, ha confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il calciatore purtroppo dovrà dunque sottoporsi ad un’operazione e restare nuovamente a lungo fuori dai campi da gioco. Un danno notevole per la Nazionale italiana, ma soprattutto per la Roma che si preparava in questi giorni alla nuova stagione che inizierà la prossima settimana.

Ultime Roma, infortunio Zaniolo: operazione e tempi di recupero

Non c’è tempo per piangersi addosso. Sfortunatissimo Zaniolo che dovrà a distanza di pochi mesi ricominciare un lungo percorso di riabilitazione verso il recupero per tornare in campo. Si inizia con l’operazione che si svolgerà domani a Villa Stuart sotto le mani del dottor Mariani. Terminata l’operazione, come ormai di routine, ci sarà un lungo stop di circa sei mesi prima di tornare in campo in perfetta forma. Questa volta Zaniolo (purtroppo) sa già cosa dovrà affrontare.

Calciomercato Roma, Friedkin pronto ad intervenire sul mercato

Adesso sarà complicato per la Roma sostituire uno dei suoi gioielli principali. Il club giallorosso si sta attivando sul mercato da tempo e presto potrebber oarrivare i giusti rinforzi per mister Fonseca. Intanto, un nome che piace molto e resta in orbita Roma è quello di Memphis Depay. La punta del Lione è in uscita in questa sessione di mercato, su di lui c’è anche il forte interesse del Barcellona.