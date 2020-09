Ultime Atalanta, continua il caso Ilicic: starà fuori per metà stagione

L’Atalanta si prepara per la prossima stagione, che non inzierà la prossima settimana per la Dea (visto la richiesta di rimandare la prima giornata) ma tra due settimane. Il club continua a restare attivo sul mercato in entrata, dove negli ultimi giorni sono anche stati ufficialzzati i nuovi acquisti di Miranchuk e Romero. Non potrà invece contare ancora su Josip Ilicic Gian Piero Gasperini. Il calciatore sloveno è tornato nella giornata di ieri al centro tecnico di Zingonia dove si allenata l’Atalanta e ha abbracciato i suoi compagni che non vedeva da tempo. Sono diversi i mie di stop di Ilicic, che è alle prese con un problema depressivo causato dalla sua vita personale e dal grave dramma vissuto a Bergamo a causa del Coronavirus. Il problema non è ancora stato risolto, tanto che esperti nel settore e specialisti stanno ancora seguendo l’attaccante dell’Atalanta per farlo uscire completamente fuori dal tunnel.

Atalanta, caso Ilicic: il calciatore rivela di stare ancora male

Ieri la giornata di Josip Ilicic a Zingonia. Il calciatore è stato accolto non solo dai suoi compagni e dallo staff di squadra, ma da tantissimi tifosi che hanno voluto fargli sentire il proprio calore. Il giocatore sloveno ha assistito all’allenamento della squadra e passeggiato sul terreno di gioco, ma ancora non è pronto per tornare in campo. E’ da poco iniziato il vero percoso di recupero, con Ilicic che sarà presente ogni giorno al centro sportivo, ma al momento è ancora presto per rimettere piede in campo con gli scarpini da calcio. Infatti, come svelato da Gazzetta dello Sport, il club dovrà fare a meno di lui per tutta la prima parte della stagione. Ancora un lungo stop per lui. La società però vuole stargli vicino e non mettergli pressione.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, infortunio per il nuovo acquisto: i tempi di recupero

Atalanta, nuova maxi offerta per il Papu Gomez dall’Arabia Saudita: presto la decisione

Un altro gioiello che può dire addio è il Papu Gomez. Su di lui c’è il forte interesse degli arabi di Al Nassr. E’ stara presentata l’offerta faraonica del club saudita di 7,5 milioni annui per due anni più uno di opzione, un appartamento e un’automobile. Un’offerta che il Papu sta valutando e darà una risposta nei prossimi giorni. In difesa, invece, può saltare l’affare Karsdorp. Manca ancora l’accordo con gli agenti per commissioni e ingaggio. L’alternativa può essere Davide Zappacosta che è in uscita dal Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, le parole di Gasperini su Ilicic