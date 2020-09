Napoli, Lozano-Osimhen: sorrisi, gol e nuove speranze – FOCUS CM24

Tanti addii, già confermati o possibili ma anche nuovi volti: per il Napoli di Gennaro Gattuso sta per iniziare la stagione della verità. La prima dall’inizio per il tecnico calabrese che in meno di sei mesi ha subito ottenuto un grande risultato con la vittoria della Coppa Italia.

Napoli, nuovi sorrisi per Gattuso

Archiviata la difficilissima stagione 2019/20, corredata anche dal famoso ammutinamento sotto la gestione Ancelotti, per il Napoli è tempo di voltare pagina e di ricominciare da capo. A Castel di Sangro, Gennaro Gattuso ha già tracciato la linea del nuovo Napoli, con un gioco più rapido e concreto di quello visto nelle ultime due stagioni e fatto di “veleno”: ingrediente di base per il tecnico azzurro. Non ci sono più José Maria Callejon e Allan, a breve potrebbero non esserci più anche Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly ma intanto il Napoli ha già accolto volti nuovi e volenterosi: su tutti Victor Osimhen, il calciatore più pagato nella storia del club azzurro. Sin dal primo giorno di ritiro il nigeriano ha mostrato una caratteristica importante, che per tutta la scorsa stagione era mancata: il sorriso.

Napoli, Osimhen e Lozano per il rilancio

Campioni che vanno, giovani che arrivano. Ma c’è anche chi deve rilanciarsi, esattamente come il Napoli. Stiamo parlando del secondo acquisto più costoso della storia del club: Hirving Lozano. Arrivato la scorsa stagione come pallino di Carlo Ancelotti, l’attaccante messicano non ha rispettato le aspettative, creando profondi malumori nella tifoseria partenopea che ha temuto si trattasse di un acquisto mal riuscito. Ma la nuova stagione pare essere iniziata nel migliore dei modi per El Chucky. Nelle amichevoli pre-campionato ha giocato in ogni ruolo dell’attacco e ha stupito anche lo stesso Gattuso che nella scorsa stagione ha creduto poco in lui. Il tecnico azzurro, infatti, al termine del ritiro ha dichiarato la sua felicità per la nuova attitudine di Lozano che, nelle nuova stagione “potrà dare una mano” agli obiettivi del club. Anche il messicano, come il nuovo compagno nigeriano, inoltre, ha mostrato ciò che serviva al Napoli in termini visivi: il sorriso.

Ora Gattuso chiede i gol della coppia d’oro

Coppia d’oro sul mercato, ma in campo? Gennaro Gattuso spera che anche sul terreno di gioco i due giovani calciatori possano apportare quei miglioramenti che il Napoli attende per ridurre il gap dalle prime della classe. Il nuovo modulo provato a Castel di Sangro potrebbe permettere sia ad Osimhen che a Lozano di sfruttare a pieno le proprie caratteristiche, soprattutto la velocità e la capacità di segnare. Nell’ultima amichevole, vinta 4-0 dal Napoli, sono andati a segno entrambi (gol e assist per Lozano e tripletta di Osimhen), dimostrando di poter convivere e di poter riportare anche al San Paolo ciò che nella scorsa stagione, per molti mesi, è mancato: il sorriso.

A cura di Salvatore Amoroso

