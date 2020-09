Calciomercato Roma, nuovo nome per il dopo Fonseca

La Roma continua il suo calciomercato, e lo fa pensando soprattutto a vari innesti utili per la prossima stagione. L’annata appena conclusa non è stata delle migliori, ed è per questo che servirà colmare il gap con le altre big facendo degli acquisti di livello. Attenzione però non solo alla questione riguardante i giocatori, ma anche relativa a Fonseca, già sotto osservazione dalla società (nuova).

Ultime Roma: addio Fonseca? C’è Sarri

Il futuro di Fonseca è a Roma, almeno per il momento. Il tecnico portoghese non è riuscito a dare un grandissimo impatto alla sua squadra, e i risultati ottenuti hanno deluso un po tutti, tifosi in primis. Ecco che la società giallorossa pare stia già valutando un possibile erede sulla panchina, e in queste ultime ore è spuntato fuori un nome piuttosto clamoroso: Maurizio Sarri. L’allenatore, da poco sollevato dal suo incarico alla Juventus, è attualmente legato da un contratto fino al 2022 da 6 milioni a stagione dopo l’esonero dell’8 agosto scorso. Questa la notizia riportata dal giornalista Mario Sconcerti.

Mercato Roma: anche Rangnick nel progetto futuro

L’ipotesi Sarri avrebbe senza dubbio del clamoroso, specie per come sono andate le cose in questo ultimo periodo. Il tecnico ex Napoli non ha fatto benissimo alla Juventus, e immaginarlo nel dopo Fonseca non è di certo cosa facile. L’allenatore dei giallorossi avrà ancora tempo per dimostrare le sue doti, ma è chiaro di come nella Capitale ci sia ancora un po di malumore causato dalla mancanza di risultati. La nuova proprietà continua a tenere gli occhi ben aperti, e valuta attentamente ogni particolare. Intanto non solo Sarri nel futuro, ma anche Rangnick, attuale responsabile dell’area tecnica Red Bull, e accostato per diverso tempo al Milan. Che il tedesco possa finalmente giungere in Italia?

News Roma: caccia all’attaccante sul mercato

Mentre si parla di mercato in panchina, la Roma ovviamente continua a concentrarsi anche su un altro obiettivo: quello di un attaccante, possibilmente che possa sostituire l’eventuale addio di Dzeko. Tra i tanti nomi fatti spicca quello di Depay, punta olandese del Lione. QUESTI I DETTAGLI RIPORTATI DALLA NOSTRA REDAZIONE.