Calciomercato Napoli: incontro con l’agente del centrocampista

Calciomercato Napoli, Nandez torna in auge tra gli obiettivi: incontro con l’entourage

Poco prima del suo arrivo a Cagliari, il calciomercato del Napoli si era infiammato attorno al nome di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano ed ex Boca Juniors, finito poi al club rossoblu. A distanza di un anno, sembra essersi riaccesa la stessa idea, tra le ipotesi per il futuro del club azzurro, con Cristiano Giuntoli pronto a regalare a Gennaro Gattuso, un nuovo perno per il centrocampo. Ne ha bisogno il tecnico, perché numericamente il Napoli non è più lo stesso in mezzo al campo, dopo l’addio di Allan, passato all’Everton di Carlo Ancelotti in via del tutto ufficiale ormai da un po’ di giorni.

Napoli, Nandez nuovamente nel mirino: incontro a Milano tra Giuntoli e il suo agente

Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.it, nella serata di ieri ci sarebbe stato un incontro a cena, precisamente in un ristorante molto famoso di Milano, tra Pablo Bentancur – agente di Nahitan Nandez – e Cristiano Giuntoli, per parlare proprio del futuro del calciatore. Il ds azzurro avrebbe ribadito all’agente dell’interesse già nutrito nelle scorse sessioni di mercato, cosa che ha lusingato lo stesso procuratore del centrocampista del Cagliari, considerando la voglia di Nandez di trasferirsi in una big e giocare già nell’affascinante palcoscenico delle coppe europee.

Nandez convinto di trasferirsi a Napoli: ecco cosa manca per concretizzare la trattativa

Il Napoli starebbe cercando di convincere il Cagliari, attraverso le trattative tra Giuntoli e lo stesso club sardo, di abbassare le richieste economiche per Nandez. Il club isolano chiederebbe 35 milioni + 5 di bonus, cifre attualmente ritenute troppo alte dallo stesso Napoli. Lo ha confermato il direttore sportivo Carta, proprio allo stesso ds azzurro. Ed è proprio questo che sta cercando di fare il club partenopeo, inserire una contropartita per abbassare le richieste. E, questa, è rappresentata dal cartellino di Adam Ounas, valutato dal Cagliari alle cifre di 15 milioni di euro. Tra l’entourage di Nandez e il Napoli, intanto, non ci sarebbe alcun problema a chiudere l’affare. Ma non basta convincere l’agente, il club azzurro dovrà presentare un’offerta ufficiale al Cagliari, per poi aggiudicarsi il giocatore, che non vedrebbe l’ora di vestire la maglia azzurra.

