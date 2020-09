Calciomercato Napoli: sgarbo a Inter e Juventus

Il Napoli potrebbe sferrare l’attacco ad un obiettivo di Inter e Juventus, le due big potrebbe essere presto beffate.

Mercato Napoli: Emerson Palmieri avanza

Il Napoli potrebbe prendere Emerson Palmieri dal Chelsea. Mentre Inter e Juventus sono impegnate su altri obiettivi di mercato, il Napoli potrebbe portare a casa un calciatore che tanto piace alle due big.

Come riportato da cm.com, infatti, la Juventus è ora impegnata su altri obiettivi, soprattutto in attacco, mentre l’Inter lavora sul centrocampo.

Ultime Napoli, incontro per Emerson Pamieri

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, oltre ai bianconeri e l’Inter sul calciatore ci arebbe anche il Napoli che è sulle tracce del terzino del Chelsea. Giovedì la dirigenza partenopea incontrerà l’entourage del giocatore per capire se ci siano i margini per fare dell’italo-brasiliano il nuovo difensore di Gattuso da affiancare a Mario Rui sulla sinistra.

Ultime Napoli, focus in difesa

Prima di acquistare il nuovo terzino, tuttavia, è possibile che gli azzurri si liberino prima di Ghoulam (per limiti di organico) e Koulibaly, per incassare i soldi necessari per ripartire sul mercato.

Nelle ultime settimane, infatti, per il senegalese ci sarebbe il forte pressing del Manchester City che starebbe provando di tutto per avere Kalidou Koulibaly. L’accordo con il calciatore sarebbe già stato trovato (quattro anni contratto con stipendio netto di circa 9 milioni di euro più bonus), ora a mancare sarebbe solo quello con il Napoli. Aurelio De Laurentiis chiede 80 milioni, dall’Inghilterra fanno sapere che gli inglesi sarebbero pronti ad offrire 75 milioni di ero. Nelle ultime ore si sarebbe parlato anche dell’inserimento di qualche calciatore nella transazione come contropartita tecnica. Intorno alla cessione del centrale senegalese ruota buona parte delle prossime mosse degli azzurri.

Non solo l’arrivo del terzino sinistro Emerson Pamieri, ma occhi puntati anche su Jason Denayer (25 anni), capitano del Lione e difensore della nazionale belga. Tuttavia per prendere il posto di KK in pole restano Sokratis dell’Arsenal e Senesi del Feyenoord. Una volta ceduto il centrale, gli azzurri proveranno al iberarsi anche di Arek Milik, attaccante polacco in uscita dagli azzurri per via del contratto in scadenza nel 2021 e che gli azzurri non vogliono dar via a zero.

