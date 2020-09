Calciomercato Napoli, incontro e assalto al difensore: arriva dal Chelsea

Il mercato del Napoli entra sempre più nel vivo, si attende la cessione di Kalidou Koulibaly per sbloccare il mercato in entrata che ripartirà dall’ultimo acquisto che è stato quello di Victor Osimhen, il più costoso acquisto della storia del Napoli calcio. Intanto, la società è a lavoro con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e con il presidente De Laurentiis per individuare i profili giusti in vista del prossimo anno. Diverse le cessioni con calciatori che hanno finito il proprio ciclo in azzurro, pronti ad entrare nuovi acquisti giovani e importanti.

Mercato Napoli, assalto ad Emerson Palmieri del Chelsea

Emerson Palmieri, terzino mancino del Chelsea, ha voglia di ritrovare la Nazionale italiana in vista degli Europei 2021. Il calciatore italo-brasiliano ha un contratto in scadenza 2022 con la società inglese che ha dato il via libera per lasciarlo partire. Valutazione di circa 20-25 milioni di euro per lui. La sua esperienza in Premier League sembra ormai finita e Lampard non gli lascia lo spazio desiderato. Per questo Palmieri si è convinto di tornare in Italia, sia per rilanciarsi che per mettersi sempre più in mostra sotto gli occhi del ct Roberto Mancini in vista di una possibile convocazione.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Napoli, Denayer come sostituto di Koulibaly: l’annuncio dell’agente

LEGGI ANCHE >>> Calcio mercato Napoli, Sokratis si avvicina: c’è l’indizio social dall’Inghilterra

Calciomercato Napoli, incontro con gli agenti di Emerson Palmieri

Il Napoli sta provando da mesi a cedere Faouzi Ghoualm attraverso il proprio agente Jorge Mendes. Si cerca un club che possa soddisfare le richieste del calciatore e della società azzurra. Intanto, come rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli inconterà gli intermediari di Emerson Palmieri nella giornata di giovedì. Bloccato già il giovane Karbownik del Legia Varsavia per circa 7 milioni di euro, ma la società potrebbe fare un investimento più importante per il presente con Palmieri. Il calciatore classe 1994 ha ormai maturato una certa esperienza in questi anni e farebbe comodo al Napoli che al momento può contare su Mario Rui soltanto. Si lavora per raggiungere un accordo con il Chelsea per un prestito con diritto di riscatto, tra i due club c’è un ottimo rapporto.