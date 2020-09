Il Napoli continua a vivere una fase di stallo del proprio mercato. Il club azzurro è in cerca di un difensore centrale per sostituire Kalidou Koulibaly che da un momento all’altro potrebbe dire addio. Il centrale senegalese è finito nel mirino del Manchester City che però continua a non dare l’affondo decisivo sulla trattativa. Il Napoli chiede 80 milioni di euro, ma a 70 potrebbe chiudersi. Ad oggi però la distanza è minima visto che il club inglese è arrivato anche a 65 con bonus compresi. Gli azzurri hanno già bloccato un calciatore, ma non sono escluse altre piste.

Mercato Napoli, Koulibaly in uscita: bloccato Sokratis, ma spunta anche Denayer

Ormai è solo questione di tempo, alla fine, salvo soprese, Kalidou Koulibaly si trasferirà al Manchester City. La trattativa è portata avanti dal suo agente Fali Ramadani, visiti i rapporti freddi tra il Napoli e la società inglese, dopo la questione Jorginho degli anni passati. Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta valutando diversi profili per acquistare poi subito il sostituto in caso di cessione di Kalidou. Nel mirino c’è Sokratis Papastathopoulos in cima alla lista, con il calciatore che è già stato bloccato e ha raggiunto l’accordo economico per approdare in azzurro. Ma tanti altri nomi spuntano fuori, uno di questi è quello di Jason Denayer, difensore classe 1995 del Lione e con un contratto in scadenza nel 2022. Il centrale è messo sul mercato e valutato circa 12 milioni di euro ed è pronto a lasciare il campionato francese. Nella passata stagione ha totalizzato 41 presenze.

Calciomercato Napoli, Denayer piace: la confessione dell’agente

Riguardo il possibile trasferimento di Jason Denayer al Napoli, ha parlato il suo agente Jesse De Preters. Il procuratore del calciatore ha rivelato che Jason è pronto per una nuova sfida e Napoli potrebbe risultare quella giusta. Denayer è stato già proposto due anni fa al Napoli, ma poi non si chiuse la trattativa. Preters ha poi annunciato che tra lui e il Napoli ci sono ottimi rapporti e che sa bene quanto Giuntoli segua e ammiri Denayer. Ad oggi peò non è partita ancora nessuna trattativa.

