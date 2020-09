Calciomercato Milan: domani Tonali sosterrà le visite mediche

Milan, domani sarà il giorno di Sandro Tonali. Come riportato da Sky Sport, il calciatore del Brescia da domani sarà rossonero.

Mercato Milan, le visite mediche di Tonali

Il Milan sembra pronto ad ufficializzare Sandro Tonali. Da domani il centrocampista dovrebbe essere rossonero.

Il calciatore del Brescia classe 2000 sta per sbarcare a Milano per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura rossonera. Il giocatore era in isolamento dopo esser stato a contatto con dei compagni positivi al Covid-19.

Per questo motivo il Milan, che ha trovato da tempo l’accordo con Brescia ed agente, non ha ancora ufficializzato l’acquisto e svolto le visite mediche che arriveranno domani dopo il secondo tampone negativo.

Nella giornata di oggi, infatti, Tonali ha avuto il via libera per lasciare Brescia e recarsi in quella che sarà la sua nuova città. Tonali arriverà quindi a Milano dove sarà controllato. Una volta superate le visite dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale. I contratti tra le parti sono già stati firmati: il centrocampista ha sottoscritto un quinquennale da 2 milioni più bonus a salire. Da domani Tonali sarà rossonero.

Leggi anche >>> Le ultime sugli altri colpi rossoneri

I dettagli dell’affare Tonali

Il Milan per arrivare a Tonali ha dovuto superare la concorrenza dei cugini dell’Inter che sembravano aver oramai in mano il calciatore. Decisiva, nel finale dell’affare, sarebbe stata la volontà dello stesso Tonali tifoso rossonero fin da bambuno.

La società, inoltre, ha trovato l’accordo con il Brescia grazie ad un prestito oneroso a10 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Ma l’operazione non sarà da 25 milioni totali, perchè sono previsti altri 10 milioni di bonus legati a presenze e obiettivi. Il club di Cellino deterrà un ulteriore percentuale sulla rivendita di Tonali.

Ultime Milan: intoppo per Bakayoko

Dopo aver chiuso per Tonali, il Milan lavora anche su altri nomi. Sembra ferma la trattativa per Bakayoko con il Chelsea. Il francese, che ha già giocato a Milano, ha un ingaggio troppo elevato per i paramentri rossoneri.

In difesa potrebbe arrivare Mykolenko, classe 1999 ucraino della Dinamo Kiev. La volontà sarebbe quella di arrivare al calciatore con un prestito biennale grazie ad un’operazione complessiva da 25 milioni complessivi per convincere la Dinamo.