Calciomercato Milan, si complica una trattativa a centrocampo

Area di rivoluzione in casa Milan, e voglia soprattutto di riconfermarsi dopo l’ottimo finale di stagione appena conclusa. La squadra rossonera vuole inanzitutto ritornare ai vertici della classifica, e magari disputare la prossima Champions League, obiettivo ormai già recepito da tutti, tifosi compresi. Per farlo però ci sarà il bisogno di rinforzare ancora di più la rosa e puntellare vari reparti, a partire dal centrocampo. Gli arrivi di Tonali e Brahim Diaz non bastano, si tratta per un altro giocatore.

Ultime Milan: colpo Bakayoko, il punto della situazione

Ormai non è più un mistero: il Milan vuole Bakayoko. Il centrocampista francese è senza alcun dubbio uno degli obiettivi principali della società rossonera, specie dopo l’ottimo ricordo lasciato a Milano nella sua unica stagione sotto la guida di Gattuso. Giocatore di spessore importante, capace di dominare il centrocampo, e di avere ancora ampi margini di crescita. La trattativa con il Chelsea continua ad andare avanti, ma in maniera molto lenta e graduale: la distanza economica tra i due club c’è ancora, anche perchè i Blues chiedono 30 milioni per il riscatto, mentre i rossoneri possono spingersi fino a 25. La squadra londinese inoltre non è intenzionata a fare sconti, ed è proprio per questo che l’affare potrebbe protrarsi fino agli ultimi giorni della sessione di mercato. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Bakayoko-Milan: tra volontà e sconti

Il colpo Bakayoko si complica per il Milan, anche perchè il Chelsea continua a restare sulla richiesta iniziale, e soprattutto non ha fretta nel cedere il suo giocatore. I rossoneri vorrebbero chiudere la trattativa il prima possibile, ma la sensazione è che la sola volontà del giocatore non basti, almeno per il momento. Servirà uno sforzo economico maggiore, in attesa ovviamente che i Blues allentino la presa.

Mercato Milan: occhio anche ad una possibile cessione

Il Milan pensa agli innesti a centrocampo, ma dall’altra parte dovrà anche gestire al meglio qualche eventuale cessione. Nelle ultime ore si è parlato soprattutto di Bennacer, ancora una volta finito nel mirino del PSG. Leonardo vorrebbe sferrare l’assalto decisivo, i rossoneri ovviamente vogliono blindare il giovane gioiello, protagonista di una grande stagione.

