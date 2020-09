Calciomercato Juventus, Morata ha scelto il suo futuro

Tante indiscrezioni, tanti movimenti, e ancora una volta moltissime trattative ancora in corso. Il mercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a prendere una prima punta per colmare il vuoto lasciato da Higuain. L’argentino con ogni probabilità lascerà i bianconeri da qui a breve, ed è per questo che servirà un elemento valido in grado di sostituire la sua assenza. Gli obiettivi sono diversi, ma nelle ultime ore si è parlato soprattutto di un ritorno.

Ultime Juventus: Morata vuole tornare, dialogo con l’Atletico

Tra i vari profili visionati per il ruolo di attaccante, c’è anche Alvaro Morata, centravanti spagnolo che già in passato ha vestito la maglia bianconera. Dal 2014 al 2016 ha giocato a Torino, segnando 27 reti in 63 presenze, e vincendo 2 Scudetti, 2 Coppa Italia e una Supercoppa. Un palmares mica male, e un ricordo ancora ben segnato per tutti i tifosi. Un suo ritorno non è per nulla da escludere, specie viste le sue intenzioni: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, pare che Morata abbia intenzione di tornare alla Juventus. Dialoghi in corso con l’Atletico Madrid, e un pressing costante a Simeone e società.

Morata: ex compagno e ora attaccante di Pirlo?

Il futuro di Morata è ancora molto incerto, ma quello che è sicuro è che la Juventus lo segue concretamente. L’attaccante vorrebbe solo i bianconeri, e chissà se da qui a breve non possa esserci l’affondo decisivo. Lo spagnolo è stato compagno di squadra di Pirlo, e adesso potrebbe diventare uno dei suoi giocatori, a patto che arrivi l’offerta giusta, e che non si sblocchi la trattativa Suarez. Un’ipotesi che magari non fa gola ai tifosi, ma che non è affatto da mettere da parte vista la situazione riguardante il Pistolero.

Notizie Juventus: Morata è la terza scelta

E’ chiaro di come l’obiettivo principale della Juventus continui ad essere Suarez, bomber del Barcellona che in queste ultime ore starebbe risolvendo le ultime questioni burocratiche relative al passaporto. L’uruguaiano è la prima scelta, mentre l’alternativa è Dzeko. Morata, ad oggi, è soltanto il piano C.

