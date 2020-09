Calciomercato Juventus, per la mediana si continua a seguire un azzurro

Ieri sera ha debuttato con la nazionale maggiore nel match di Nations League contro l’Olanda ed è risultato uno dei migliori in campo. Da tempo la Juventus è sulle sue tracce, ma attenzione anche all’Inter di Antonio Conte che prova ad insidiarsi nella corsa al giovane azzurro.

Juventus, si prova a chiudere col Sassuolo per Locatelli

Andrea Pirlo per il suo centrocampo continua a seguire il giovane talento del Sassuolo, Manuel Locatelli. L’ex Milan ieri ha esordito in nazionale dal primo minuto contro l’Olanda nel secondo match di Nations League. Per nulla emozionato, si è messo in mostra con una grandissima prestazione risultando uno dei migliori a fine partita. Sostituito all’81’ da Bryan Cristante ha ricevuto i complimenti dal commissario tecnico Roberto Mancini e dal resto dei suoi compagni di squadra che si trovavano in panchina. Il suo futuro potrebbe tingersi di bianconero per il giovane classe 1998. La dirigenza juventina sta provando in tutti i modi il Sassuolo, proprietario del cartellino, a cederlo in questa sessione di mercato. I neroverdi non ne hanno alcuna intenzione, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. Con i rossoneri ha vissuto più bassi che alti ed è stato ceduto due anni fa alla squadra dell’ex presidente Squinzi. In Emilia Romagna ha trovato la sua giusta dimensione ed è uno dei giocatori chiave nello scacchiere del tecnico Roberto De Zerbi che ne fa esaltare le sue qualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Sarri non risolve con i bianconeri: le sue parole dopo l’addio

Carnevali lo valuta almeno 40 milioni

40 milioni di euro. E’ questa la cifra che chiede il Sassuolo per il suo cartellino. Gli emiliani lo hanno acquistato dai ‘diavoli’ per 14 milioni. Ora ne vale almeno il triplo. Almeno è quanto dice il direttore generale del club, Giovanni Carnevali. Piaceva anche all’ex tecnico Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Agnelli tuona: “La crisi non è ancora finita”

L’Inter prova ad insidiarsi nella corsa al giocatore

La Juventus non è la sola ad aver mostrato interesse per il calciatore. Da Milano giunge voce che anche i nerazzurri dell’Inter di Antonio Conte sono sulle tracce di Locatelli. Non è così scontata una partenza dell’azzurro in questa stagione, possibile che possa ancora maturare e rimanere un anno sotto la corte di De Zerbi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Morata ha scelto il suo futuro