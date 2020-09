Il calciomercato della Juventus attende nuovi sviluppi dalla settimana appena cominciata: potrebbe essere questa quella decisiva per alcune cessioni e nuovi innesti.

Calciomercato Juventus, addio ad Higuain

La Juventus è estremamente attiva sul fronte attaccanti, dopo aver concluso due acquisti a centrocampo. Il sogno di Andrea Pirlo e della dirigenza bianconera è Luis Suarez ma per il centravanti uruguaiano ci sono ancora tante cose da risolvere prima di poter affondare il colpo decisivo. Dall’indennizzo da assicurare al Barcellona alla questione passaporto, di non facile risoluzione. Così come di non facile risoluzione è il futuro di Gonzalo Higuain. La Juventus e il calciatore hanno capito che è il momento di separarsi, per motivi tecnici ed economici ma ad oggi non ci sono ancora offerte che porterebbero nelle casse bianconere un guadagno, seppur minimo.

Calciomercato Juventus, addio al sogno: “Resta con noi”

Calciomercato Juventus, l’agente di Higuain è atteso in Italia

La soluzione potrebbe essere trovata in casa. Nelle prossime ore, infatti, arriverà in Italia Nicolas Higuain, fratello e agente del Pipita che incontrerà la dirigenza bianconera per definire il futuro. Senza offerte concrete, l’unica possibilità di separazione sarà la rescissione consensuale del contratto. Higuain guadagna 7,5 milioni di euro netti a stagione e ha il contratto in scadenza nel 2021 con i bianconeri e non vorrebbe perdere l’intero tesoretto, così come la Juventus non vorebbe sborsare l’intero importo per la rescissione. Così la dirigenza parlerà in modo molto amichevole con Nicolas Higuain per cercare una mediazione di buon grado per entrambe le parti e porre fine al rapporto triennale fatto di alti e bassi.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: il fenomeno torna in bianconero

Higuain sente il richiamo di casa

Una volta salutata e ringraziata la Juventus, per Gonzalo Higuain sarà tempo di iniziare una nuova vita. Probabilmente avvicinandosi a casa, dove ci sono anche molte questioni personali da guardare da vicino. Nei mesi scorsi si era palesato il forte interesse del River Plate, per un ritorno estremamente romantico del Pipita nel club che lo aveva lanciato nel mondo dei professionisti. Però nelle ultime ore si è fatto avanti David Beckham, con il suo Inter Miami. Dopo Blaise Matuidi, dunque, per il club americano potrebbe pensare di ingaggiare anche Gonzalo Higuain a parametro zero.

