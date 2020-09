Il calciomercato dell’Inter potrebbe entrare definitivamente nel vivo nel corso di questa settimana. Da Aleksandar Kolarov ad Arturo Vidal, passando per il futuro di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, agente di Lautaro atteso in Italia

Ben presto Antonio Conte potrà lavorare con Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal, che firmeranno i rispettivi contratti entro la fine di questa settimana. Il difensore serbo, in arrivo dalla Roma per 1,5 milioni di euro, ha sostenuto oggi la prima parte delle visite mediche. Domani completerà la parte delle visite e firmerà il contratto che lo legherà all’Inter per la prossima stagione, con opzione per il 2021/2022. Dopodiché si passerà a chiudere la trattativa che porta ad Arturo Vidal: per Antonio Conte è di fondamentale importanza per portare leadership ed esperienza alla rosa nerazzurra. Intanto, però, c’è da chiarire anche la situazione relativa al futuro di Lautaro Martinez: nei prossimi giorni è atteso il suo agente in Italia per un colloquio con la dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, rinnovo per il campione. Stallo per Kumbulla

Calciomercato Inter, pronto il rinnovo di Lautaro Martinez

Stando a quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore il Barcellona è tornato alla carica per il giovane attaccante nerazzurro, trovando un muro dalla società che non vuole cedere il numero 10. E allora nei prossimi giorni è atteso il suo agente in Italia per un colloquio chiarificatore con la dirigenza e per iniziare ad impostare le basi per un rinnovo contrattuale molto importante. L’Inter sa che il Toro è fondamentale per la costruzione della rosa futura e per il presente e vuole blindarlo. In coppia con Romelu Lukaku ha mostrato ottime caratteristiche a cui difficilmente Antonio Conte riuscirà a farne a meno.

Calciomercato Inter, decisione importante per Vidal: le ultime

Conte non molla Kante

Nonostante l’arrivo quasi certo di Arturo Vidal, l’Inter non ha intenzione di mollare N’Golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea è un pallino di Antonio Conte che avrebbe intenzione di affidargli le chiavi della mediana e ci proverà fino al termine del mercato. Il suo arrivo potrebbe, poi, aprire le porte alla cessione di Marcelo Brozovic che, da tempo, interessa al Bayern Monaco ma per il quale non si è mai approfondito un eventuale discorso.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, il CEO mette il bastone tra le ruote: “Non partirà”

Roma, infortunio per Zaniolo: si teme il peggio