Calciomercato Inter: colpo Messi, la confessione di Zanetti

Inter, Leo Messi può arrivare? Sull’argomento è intervenuto il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti che ha commentato le voci di mercato sull’argentino e non solo.

Messi all’Inter? La risposta di Zanetti

Alla fine Leo Messi resterà a Barcellona, almeno fino al termine della stagione 2021. Ad oggi il caso del numero dieci argentino sembrerebbe essersi risolto con l’annuncio della permanenza al Barcellona. Il calciatore rosarino ha annunciato al mondo la sua decisione nell’intervista della settimana scorsa.

Tuttavia in corsa per il numero 10, in questi mesi così come tra un anno, oltre al Manchester City del suo mentore Guardiola si era parlato anche dell’Inter.

Il club nerazzurro ,secondo molti, si sarebbe mosso per il tesseramento della ‘Pulce’: operazione ritenuta possibile grazie alla presenza di Javier Zanetti, ex compagno di squadra e capitano dell’Argentina.

Tuttavia proprio l’ex numero 4 dell’Inter ha parlato nel corso di un’intervista concessa a ‘TyC Sports’ smentendo l’interesse.

Ultime Inter, Zanetti su Messi

Il vicepresidente nerazzurro ha affermato come il club non sia in corsa per portare il numero 10 blaugrana a Milano.

“No, nessuna possibilità. Il nostro mercato passa attraverso delle opportunità: per ora è nostra intenzione quella di vendere e non solo di comprare, c’è un regolamento da rispettare e non vogliamo sforare il Financial Fair Play. Ad oggi i nostri tifosi devono sapere che la nostra filosofia è questa”.

Zanetti sulla scelta di Messi

Per molti la scelta di Leo Messi di rimanere un anno in Spagna per poi cambiare aria sarebbe stata dettata anche dalle priorità degli affetti familiari, aspetto che potrebbe fare la differenza anche in futuro:

“Giocare al Barcellona porta delle pressioni enormi e per nessuno è semplice rimanere a qui livelli per anni. Io credo che per Messi la questione economica sia oggi secondaria. Quando si parla di figli e famiglia si affronta un argomento delicato, per questo bisogna andare in contro alle sue esigenze”.

Zanetti ha chiuso parlando anche di Lautaro Martinez e della trattativa che non è andata a buon fine con il Barcellona:

“Lautaro sa di trovarsi in un grande club, sta crescendo grazie a tutti noi e agli insegnamenti di Conte. Possibilità che lasci l’Inter? In questo momento non ci sono trattative”.

