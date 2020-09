Calciomercato Inter, Brozovic vuole restare: la scelta definitiva di Conte

Calciomercato Inter, presto arriverà la soluzione per Brozovic: la situazione

Non ha voglia di dire addio dall’Inter e parliamo di Marcelo Brozovic, al centro delle voci di calciomercato legate al club nerazzurro. Vuole restare e convincere tutti, nonostante qualcosa che non è andata nell’ultimo periodo. Non in campo, ma fuori, il centrocampista croato si è ritrovato coinvolto in alcune situazioni poco piacevoli, che avrebbero convinto l’Inter a metterlo da parte per il proprio futuro.

Conte boccia Brozovic: non lo vuole più nel proprio centrocampo all’Inter

Non avrà molti rimpianti la società nerazzurra, con Antonio Conte pronto a rinunciare al suo centrocampista, per dare spazio a volti nuovi nel suo centrocampo a cinque. Lui, Marcelo Brozovic, vorrebbe continuare a lottare con la maglia dell’Inter, ma sembra non essere più essere della stessa idea la sua società, pronta a metterlo ai margini del club. E’ in attesa di un’offerta l’Inter, con Beppe Marotta volenteroso di trovargli una nuova sistemazione, facendo cassa e spendendo quei soldi per un nuovo perno per il centrocampo. L’ex Dinamo Zagabria non vivrà il suo domani all’Inter e la stessa Inter sarà pronta a partire all’assalto verso un nuovo centrocampista, che prenderà il suo compito in mezzo al campo.

Cessione di Brozovic, poi assalto al centrocampista: Conte e Marotta progettano il futuro del club nerazzurro

La cessione è ipotizzabile all’estero, perché alcune squadre tra le top europee, lo vorrebbero al proprio club. Chi? In Bundesliga ci sarebbe il Bayern Monaco, nonostante le continue smentite di Rumenigge. A rivelare la news sulla bocciatura di Conte sono i colleghi di Calciomercato.com, che ipotizzano il futuro dello stesso Brozovic diviso appunto tra Bayern e l’idea della Premier League. I club di Londra vorrebbero il croato, che vede l’interesse di West Ham e Tottenham, su di lui. Ma occhio al Chelsea: l’Inter avrebbe intenzione di andare a prendere Kantè, inserendo proprio il cartellino del croato, se dovesse saltare Vidal. Tutto dipenderà dunque prima dalla cessione di Brozovic, poi sarà assalto al centrocampista che serve ad Antonio Conte.

