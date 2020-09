Calciomercato Fiorentina, ha svolto le visite mediche. A breve l’annuncio

Il calciatore, in questo momento, sta svolgendo le visite mediche presso l’Istituto ‘Fanfani’ di Firenze. A breve dovrebbe arrivare anche la firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra, la Fiorentina.

Fiorentina, a breve l’annuncio per Bonaventura

Giacomo Bonaventura sta per diventare un nuovo centrocampista della Fiorentina. Dopo aver vestito la maglia del Milan per sei stagioni, è pronto ad affrontare una nuova avventura calcistica, stavolta con la quella dei gigliati. Arriva nel club di Rocco Commisso a parametro zero dai rossoneri. Beppe Iachini, per il suo centrocampo potrà contare sull’esperienza del classe 1989 che, insieme al giovane Gaetano Castrovilli e al nuovo acquisto (dall’Hellas Verona) Sofyan Amrabat, promettono spettacolo ai tifosi viola. Il calciatore dovrebbe firmare un contratto di due anni a 1,8 milioni di euro a stagione. Nel pomeriggio potrebbe eseguire anche il primo allenamento insieme al resto dei nuovi compagni di squadra. Bonaventura è appena rientrato in Italia dopo le due partite della nazionale azzurra contro la Bosnia Erzegovina e l’Olanda per la Nations League (anche se in entrambe le occasioni non è mai sceso in campo).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, colpo dalla Premier: beffato il Milan

Niente da fare per altri club di A

Alla fine a spuntarla è stata proprio la Fiorentina. Altri club avevano mostrato interesse per il jolly di centrocampo. Si era parlato addirittura di un clamoroso ritorno con la maglia nerazzurra dell’Atalanta (club in cui è cresciuto). Sarebbe stato un ottimo acquisto per Gian Piero Gasperini per la prossima edizione della Champions League, anche se gli orobici qualche giorno fa hanno definito l’acquisto di Aleksej Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca. Igli Tare per la sua Lazio aveva pensato a lui dopo il rifiuto di David Silva. Ci avevano provato, timidamente, anche l’Hellas Verona (che ora si sta concentrando sull’altro svincolato di lusso, lo spagnolo Borja Valero) e il neopromosso Benevento di Ciro Vigorito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, De Rossi: “Allenare i viola? Andrei a piedi…”

La firma tra stasera e domani

Il calciatore si è fatto fotografare con una sciarpa della Fiorentina poco prima di effettuare le visite mediche. Il nero su bianco può avvenire anche in tarda serata, altrimenti se ne riparla domani mattina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, cessione Chiesa: crolla il prezzo di Commisso