Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi lunedì 7 settembre

Stasera tutto il calcio in tv, tutte le gare di oggi

Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica) assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Lunedì 7 settembre

01.38 Chicago Fire-New England Revolution (MLS) – DAZN

01.38 Columbus Crew-Cincinnati (MLS) – DAZN

02.08 Minnesota United-Real Salt Lake (MLS) – DAZN

02.25 Inter Miami-Nashville (MLS) – DAZN

04.08 Seattle Sounders-Portland Timbers (MLS) – DAZN

20.45 Olanda-Italia (Nations League) – RAI 1

SportItalia

07:00 – Calciomercato Live Weekend

08:00 – Si Live 24

08:30 – Si Live 24

09:00 – ACI Sport Magazine

10:00 – Speedway Poland

11:30 – NASCAR X FINITY – Darlington International Raceway

12:30 – Rallycross Finlandia – Gara 3

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Si Live 24

14:00 – Si Live 24 (diretta)

14:30 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

16:00 – Rallycross Finlandia – Gara 4

17:00 – Si Live 24 (diretta)

17:30 – Si Live 24

18:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

20:00 – Blu Sport

20:30 – Hard Trek

21:00 – Rally Dreamer

21:30 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

Rai Sport

06:00 – Perle di Sport

08:00 – Pallavolo Femminile : Supercoppa Italiana 2020 – semifinale 1

10:30 – Pallavolo Femminile : Supercoppa Italiana 2020 – semifinale 2

13:00 – Perle di Sport

13:30 – Ciclismo 2020 : Tour de France 2020 Anteprima Tour – 9a tappa: Pau > Laruns

14:00 – Perle di Sport

15:00 – Motocross- Campionato del Mondo 2020: Gara 1 Gran Premio d’Italia- Faenza (RA)

16:00 – Motocross- Campionato del Mondo 2020: Gara 2 Gran Premio d’Italia- Faenza (RA)

17:00 – Calcio Nazionale: Nations League 2020/21 1a giornata: ITALIA – Bosnia Erzegovina

19:00 – Diretta Azzurra

19:30 – Perle di Sport

20:00 – Ciclismo: Tour di Sera

20:30 – Ippica. Cesena: Campionato Europeo di Trotto 2020

20:55 – Calcio 2020: 28a Edizione Scopigno Cup Partita Inaugurale: Lazio – Juventus

23:00 – Perle di Sport

00:15 – Ciclismo: Tour di Notte – 9a tappa: Pau > Laruns

01:15 – Perle di Sport

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale