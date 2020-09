Termina all’Amsterdam Arena il settembre della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Gli azzurri hanno battuto di misura l’Olanda in una gara molto tirata ma ben gestita fino all’ultimo istante: prima vittoria per l’Italia, dunque, nel girone, dopo il pari a Firenze contro la Bosnia Erzegovina.

Olanda-Italia, risultato e sintesi della gara

PRIMO TEMPO – La partita parte subito molto bene per gli azzurri che nel primo tempo non rischiano tantissimo, nonostante la freschezza dei padroni di casa. Il tridente scelto da Roberto Mancini, composto da Insigne, Immobile e Zaniolo è molto pericoloso in avanti e molto attento in fase di ripiegamento. Ottima anche la prova iniziale di Jorginho, Locatelli e Nicolò Barella, bravi a non lasciare mai spazi aperti ai velocissimi attaccanti dell’Olanda. Per l’Italia la cattivissima notizia arriva al minuto 42, a causa di un nuovo infortunio di Nicolò Zaniolo. Il jolly della Roma ha accusato un forte dolore al ginocchio sinistro ed è uscito anzitempo, lasciando il posto a Moise Kean. Poco dopo, però, un grosso sorriso per l’Italia. Nicolò Barella trasforma in gol un ottimo cross di Ciro Immobile, con un colpo di testa che non lascia scampo a Cillessen.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa l’Italia ha continuato a premere sull’acceleratore, ma anche a giocare con estrema intelligenza. Dopo 70′ l’Olanda è tornata a farsi sotto per cercare il gol del pareggio ma la grinta e l’attenzione dei ragazzi di Roberto Mancini ha fatto sì che Gigio Donnarumma non corresse troppi pericoli. Nei momenti cruciali, però, il portiere del Milan è stato fondamentale. Tra i calciatori più in palla c’è da segnalare Lorenzo Insigne: il numero 10 ha creato numerosissime occasioni in zona offensiva, andando anche più volte vicino al gol. L’Italia rischia soprattutto nella parte finale della gara ma difende a denti stretti il gol di vantaggio e vince alla Johan Cruijff Arena.

Olanda-Italia, il tabellino della gara

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Veltman, van Dijk, Aké; De Roon, Van de Beek, F. de Jong; Wijnaldum, Depay, Promes. CT: Lodeweges.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Insigne. CT.: Mancini.

GOL: Barella (45′, I).

Ammoniti: Veltman, Wijnaldum, Depay; D’Ambrosio, Cristante, Chiellini.

Espulsi: –

Classifica: Italia 4, Olanda 3, Polonia 3, Bosnia 1

