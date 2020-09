Olanda-Italia, Barella porta in vantaggio gli azzurri – VIDEO

L’Italia di Roberto Mancini è impegnata nella seconda gara di Nations League contro l’Olanda. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 45′ con un gol di Nicolò Barella.

Olanda-Italia, Barella porta in vantaggio gli azzurri

L’Italia si è mostrata molto più compatta e determinata rispetto alla gara contro la Bosnia Erzegovina e ha rischiato molto poco contro l’Olanda. Gli azzurri hanno creato tante occasioni in attacco ma hanno perso, a metà primo tempo, Nicolò Zaniolo: il centrocampista della Roma è uscito per un infortunio al ginocchio lasciando il posto a Moise Kean. L’Italia crea e passa in vantaggio: a pochi secondi dallo scadere del primo tempo, ci pensa Nicolò Barella a portare in vantaggio gli azzurri. Perfetto il suo colpo di testa su assist di Ciro Immobile.