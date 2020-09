La UEFA Nations League procede a gonfie vele a pochi giorni dall’inizio dei vari campionati europei. Tra i protagonisti della prima giornata c’è stato sicuramente Kylian Mbappé, mattatore della Svezia nella prima giornata del Gruppo C.

Francia e PSG in ansia: Mbappé positivo al Coronavirus

Ma dopo la vittoria nella prima gara del girone, la Francia dovrà fare i conti con l’assenza forzata del giovanissimo campione del Paris Saint-Germain. Il motivo è da trovare dietro i tamponi effettuati dopo la gara con la Svezia. Kylian Mbappé, infatti, è stato trovato positivo al Coronavirus e non potrà essere disponibile per la gara contro la Croazia, valida per la seconda giornata della Nations League.

Mbappé positivo: ora servono test per tutti

La notizia è stata resa nota dalla Federazione Francese che, con un comunicato ufficiale, ha spiegato che il calciatore è stato allontanato dal ritiro della Francia.

“E’ stato allontanato dal gruppo, al termine dell’allenamento, prima di rientrare a casa sua in serata. Come l’intera delegazione, Kylian Mbappé era stato sottoposto a un test prima della gara con la Svezia e il risultato è stato negativo come quello di mercoledì scorso”.

Di conseguenza, è stato subito isolato e nel pomeriggio ha lasciato il ritiro di Clairefontaine, come prima di lui il secondo portiere Mandanda venerdì scorso. Dopo la positività, però, anche la Svezia è sotto osservazione: i calciatori dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone per valutare le altre eventuali positività.

PSG, settimo positivo in rosa

Intanto per il PSG continuano a verificarsi casi di Coronavirus. Kylian Mbappé è il settimo calciatore della squadra parigina a risultare positivo al Covid-19 e anche l’inzio del campionato è a rischio. Giovedì, la squadra di Tuchel deve affrontare il Lens nel primo impegno stagionale in Ligue 1, ma poi dovrà giocare anche contro il Marsiglia domenica. Mbappé non ci sarà, mentre c’è qualche speranza di poter recuperare, in caso di contro-tampone negativo gli altri calciatori risulati positivi: Neymar, Paredes, Di Maria (risultati positivi per primi) Navas, Marquinhos e Icardi.

