Calciomercato Roma: nuovo attaccante dal Lione

La Roma lavora per Milik ma non solo, il club giallorosso guarda anche in casa Lione per il nuovo attaccante da mettere a disposizione di Paulo Fonseca.

Mercato Roma: si lavora per Depay

La Roma lavora anche per Depay? Come riportato da CDS, sarebbe questa la nuova idea della Roma per l’attacco. Il problema è che ad oggi su Depay c’è anche il Barcellona pronto a piazzare il colpo olandese in attacco visto l’arrivo del ct Koeman in panchina.

Depay alla Roma, le ultime

Come detto nelle ultime ore dalla Francia sarebbe spunta un’altra ipotesi. Il club giallorosso, infatti, avrebbe chiesto al Lione informazioni su Memphis Depay, attaccante della nazionale olandese, decisivo in Champions League contro la Juventus.

A dare la notizia sarebbe stato lo stesso presidente dell’OL Jean-Michel Aulas: «Non c’è solo il Barcellona su Depay, anche la Roma è interessata».

Uno sgarbo all’ex Rudi Garcia, che aveva chiesto al presidente di non smembrare la squadra semifinalista di Champions. Depay, classe ‘94, è un attaccante completo che sa giocare in diverse posizioni e modi. Superato brillantemente l’intervento al crociato – lo ha operato il professor Mariani a Roma – è tornato a brillare ed ha il contratto in scadenza nel 2021.

Mercato Roma: Depay alternativa a Milik

Tuttavia l’olandese Depay non è il primo obiettivo che resta Arek Milik. In caso di addio ad Edin Dzeko, infatti, la Roma vorrebbe una nuova punta ed il polacco sarebbe perfetto. Per cedere Milik, anche lui con il contratto in scadenza nel 2021, il Napoli ha chiesto alla Roma il cartellino di Edoardo Bove, centrocampista della Primavera classe 2002.

La Roma non vorrebbe cederlo, e questo è un problema visto che l’altro giovane Alessio Riccardi (ieri sera l’incontro) è in procinto di trasferirsi in prestito al Pescara.

Per questo De Laurentiis continua a chiedere il pagamento di 35-40 milioni, non poco per un calciatore ad anno dalla scadenza del contratto.

Mercato Roma: Under via per Milik

Chi dovrebbe entrare nell’affare è Ünder. Il turco dovrebbe finire al Napoli ma se così non fosse, per età e prezzo, la Roma troverebbe il modo di piazzarlo. Per ora il club attende: Milik avrebbe alla Roma un contratto di 5 anni da circa 5 milioni netti a stagione con tanto di bonus.