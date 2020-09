Calciomercato Milan, Raiola furioso su Donnarumma: la situazione

Calciomercato Milan, il rinnovo di Donnarumma si complica: ecco cosa sta succedendo

E’ stato un tema caldo e di vero e proprio calciomercato, quello che ha visto protagonista il Milan, Zlatan Ibrahimovic e il suo potente agente, Mino Raiola. Ci è voluto un po’ prima di vedere una conferma definitiva e ufficiale da parte dello svedese, ma tutto si è risolto con esito più che positivo, perché il fuoriclasse è ancora in Serie A, pronto a darsi battaglia assieme ai suoi compagni, per riportare il Milan in alto, nei posti dove merita. Le situazioni complicate però, soprattutto si tratta di grandi campioni, è sempre dietro l’angolo. E infatti, per Gigio Donnarumma, la questione si sarebbe infittita.

Milan, Raiola imbufalito: il club non lo convince per il rinnovo di Donnarumma

E’ al centro delle discussioni in casa Milan e direttamente con l’agente italo-olandese, Mino Raiola, la questione rinnovo per Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore della Nazionale azzurra non avrebbe ricevuto alcun aggiornamento proprio in virtù del rinnovo che, assieme al suo agente, ha fatto sapere di volere. Paolo Maldini e la dirigenza, tutta, del club milanista, non si è fatta ancora viva con nuove cifre per il rinnovo di Donnarumma. E anzi, c’è una cosa che avrebbe fatto infuriare proprio Mino Raiola. Cosa? Una proposta di rinnovo a cifre inferiori a quelle richieste.

Milan, la situazione legata a Donnarumma fa infuriare Raiola: e adesso al Juventus resta attenta

Stando a quel che rivelano i colleghi de La Repubblica, Mino Raiola avrebbe risposto negativamente alla proposta del Milan. La stessa, avrebbe indispettito il procuratore di Gigio Donnaruma, perché i termini di offerta che avrebbe proposto il Milan, sarebbero alle stesse cifre degli accordi attuali. Nessun aumento per il giovane, ma già espertissimo portiere del club rossonero.

Ad approfittarne della situazione complessa, sul rinnovo di Gigio Donnarumma, potrebbe essere il club rivale della Juventus. I bianconeri non hanno mai abbandonato l’idea di portare l’erede diretto di Gigi Buffon, proprio a Torino e con i guantoni griffati di bianconero. E la situazione, appunto, complicatissima in casa Milan, potrebbe far accendere la lampadina a Fabio Paratici, in vista di un possibile futuro che potrebbe non essere più così certo al Milan, per Gigio Donnarumma.

