Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Real Madrid: c’è il prezzo

Il Milan continua a lavorare senza sosta per completare la rosa da affidare nelle mani di Stefano Pioli. Il club rossonero si sta preparando per la partita contro lo Shamrock Rovers in programma il 17 settembre. Gara secca per passare poi al terzo turno di qualificazione in programma il 24 settembre. Pioli chiede alla società di fare in fretta per non arrivare ai tanti impegni e all’inizio di stagione con difficoltà di formazione. Già annunciati due colpi, vicino il terzo.

Mercato Milan, occhi puntati sempre in Spagna

Dopo aver chiusto per Kalulu e aver ufficializzato Brahim Diaz in settimana, il club è ad un passo da Sandro Tonali. La trattativa è ormai in stato avanzato e mancano solo gli ultimi dettagli per arrivare poi alla firma del contratto. Intanto, il club rossonero, che è in ottimi rapporti con il Real Madrid visto le trattative chiuse negli ultimi anni, guarda con attenzione le vicende del club spagnolo e presto potrebbe chiudere per un altro colpo. Si tratta di Nacho Fernandez.

Calciomercato Milan, Nacho l’obiettivo in difesa

Diversi obiettivi per ogni reparto, come nel caso della difesa. Il Milan ha incontrato l’agente di Milenkovic e di Jovic nelle ultime ore per vedere se ci sono i margini di una chiusura. Il difensore della Fiorentina piace molto, ma la richeista dei viola resta di 30 milioni di euro. Per questo, secondo Don Balon in Spagna, il Milan potrebbe decidere di puntare su Nacho Fernandez del Real Madrid. Gli spagnoli chiedono per il 30enne in scadenza nel 2022 15 milioni di euro. Su di lui c’è anche il Benfica.

Milan news, Bakayoko pronto a vestire di nuovo la maglia rossonera: le cifre dell’accordo

Non solo Sandro Tonali a centrocampo. Come riportato da Sky Sport, il Milan è sempre più vicino al ritorno di Tiemoué Bakayoko, ad annunciarlo è stato lo stesso Paolo Maldini in una recente intervista. Si chiude l’affare con il Chelsea per circa 3 milioni di prestito più il diritto di riscatto fissato a 30. Si aspetta l’ok definitivo.