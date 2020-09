Calciomercato Lazio, colpo chiuso: ritorna in A, rottura con Acerbi

La Lazio costruisce la squadra in vista della prossima stagione. Un’annata impegnativa visto il ritorno in Champions League per i biancocelesti che devono mettere su una rosa competitiva per il triplo impegno considerando anche il campionato e la Coppa Italia. La società è a lavoro per accontentare mister Inzaghi. Intanto, è stato già chiuso il rinnovo di Ciro Immobile che ha dato un segnale forte a tutto l’ambiente e portato maggiore serenità dopo il finale di stagione scorso deludente del club. La Lazio vuole ripartire da dove aveva lasciato prima del lockdown, dove si fermò al secondo posto a meno uno dalla Juventus e con circa 20 partite senza sconfitte.

Ultime Lazio, problemi per il rinnovo di Acerbi

Un fulmine a ciel sereno quello di Francesco Acerbi e la Lazio. Il difensore biancoceleste, è in scadenza 2023 e chiede il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio. Stagioni importanti quelle del Nazionale italiano che però percepisce l’ingaggio più basso tra i big (1,8 milioni a stagione) e chiede e sa di meritare una riconoscenza dal club. Nelle ultime ore sono spuntate fuori le cifre del possibile rinnovo (2,5 milioni annui bonus compresi) che hanno fatto infuriare il calciatore che proprio nella giornata di ieri ha attaccato la società. Su di lui resta forte l’interesse di Inter e Napoli.

Mercato Lazio, arriva un altro acquisto: è Fares

Il club, dopo aver ufficializzato Reina, è in trattativa con la SPAL da diverse settimane per rinforzare la corsia di centrocampo. Nel mirino è stato messo Mohamed Fares che è diventato sempre di più uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Igli Tare. Secondo le ultime notizie pare che il club ora abbia raggiunto l’accordo con la società ferrarese che è retrocessa in Serie B. Decisiva la volontà del calciatore di ritornare a giocare in Serie A.

Calcio mercato Lazio, accordo per Fares

Accordo raggiunto tra Lazio e Spal per Mohamed Fares. Arriva la fumata bianca nelle ultime ore per circa 8.5 milioni di euro più due di bonus. Lungo contratto di cinque stagioni per l’esterno algerino che è pronto a cavalcare sui campi di Serie A. Lotito ha raggiunto l’accordo per un ingaggio da 1,5 milioni a stagione a salire per lui. Una acquisto importante se consideriamo che Lulic è ancora fermo ai box.