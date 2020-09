Calciomercato Juventus: Pogba e altre due stelle, la notizia

La Juventus continua a lavorare sul mercato per accontentare Andrea Pirlo. Come riportato da TS, i bianconeri sarebbero pronti a portare avanti tre colpi importanti.

Juve: il colpo di mercato può essere Pogba, ma occhio a Chiesa e Locatelli

La Juventus sogna Paul Pogba. Sono tre le operazioni che la Juve ha in cantiere e la più onerosa potrebbe portare al ritorno di Paul Pogba. Gli almeno 100 milioni chiesti dal Manchester United hanno spaventato i bianconeri che tuttavia non si sono arresi. La congiuntura economica ha reso proibitivo il pagamento dello stipendio del francese e per questo ora la trattativa è congelata. Forse anche per questo Mino Raiola tratta ora con gli inglesi il rinnovo del contratto di Pogba, in scadenza nel 2022. Senza la firma a primavera lo United dovrà scendere sul prezzo e la Juve si farà trovare pronta. In attesa di questo Paratici lavora su altri due campioncini, ed un attaccante che Pirlo conosce benissimo.

Mercato Juve: l’idea resta Chiesa

La situazione è molto simile anche per Federico Chiesa. Per ora per la Juve sono troppi i 70 milioni che Rocco Commisso chiede per liberare l’esterno. Anche Chiesa, però, ha il contratto in scadenza nel 2022 e sul tavolo non c’è il rinnovo. Ritrovatosi blindato a Firenze un anno fa dopo l’arrivo del nuovo presdente, quando aveva già un’intesa con la Juventus, ora Federico non vorrebbe prolungare o quantomeno farlo con una clausola alla portare della Juve. Anche in questo caso i bianconeri sperano che tra un anno, ad una sola stagione dalla scadenza, possa andare via per una quarantina di milioni.

Mercato Juve: Locatelli subito?

Chi invece potrebbe arrivare subito è Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo aspetta la Juve che prima di acquistare deve liberarsi di qualche calciatore importante come Douglas Costa o Bernardeschi, che potrebbero essere rimpiazzati da Chiesa ma sono a bilancio per circa 20 milioni, attenzione allo scambio con la Premier.

Ad oggi la Juve non ha trovato l’intesa con gli emiliani sulla formula visto che il Sassuolo lo avrebbe ceduto per 30 milioni. Paratici aveva proposto un prestito con obbligo di riscatto, alla stessa cifra. Se ne riparlerà nel caso la Juve riuscisse a cedere Ramsey, centrocampista gallese arrivato un anno fa dall’Arsenal a zero.