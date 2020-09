Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna! Può ritornare in bianconero

Notizia che ha del clamoroso quella che giunge dalla Spagna. Il calciatore, a distanza di anni, può ritornare a vestire la maglia bianconera a partire dalla prossima stagione. Potrebbe arrivare, addirittura, a parametro zero. Andrea Pirlo approverebbe il trasferimento.

Si punta al ritorno di Paul Pogba! I dettagli

In questo momento la Juventus è impegnata nella trattativa che dovrebbe portare in Italia l’attaccante blaugrana Luis Suarez. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo di mercato per la società bianconera che, dopo essersi accordato con il calciatore per l’ingaggio (quasi dieci milioni di euro a stagione) e anche per il contratto (si parla di tre anni), non dovrebbe effettuare altri colpi in questa sessione di mercato. Per la prossima stagione, però, c’è già il nome che potrebbe far impazzire letteralmente i tifosi. Secondo il quotidiano spagnolo ‘Don Balon‘ Fabio Paratici sta trattando il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese, già quest’anno, avrebbe voluto lasciare l’Inghilterra. Il Manchester United, proprietario del suo cartellino, non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire e per la sua cessione chiede più di 100 milioni di euro. Anche il Real Madrid guarda con attenzione la vicenda, visto che Zinedine Zidane è un fan del mediano.

Potrebbe arrivare (nuovamente) a parametro zero

Andrea Pirlo spera di avere con sé, per la stagione 2021-22, il suo ex compagno di squadra. Perché il prossimo anno? Pogba andrà in scadenza di contratto e la Juventus potrebbe prelevarlo a parametro zero, proprio come fece nel 2012 quando lo prelevò dagli stessi ‘Red Devils’. La dirigenza inglese ha provato in tutti i modi a fargli rinnovare il contratto, senza riuscirci. Da questo si capisce che il calciatore non vede l’ora di andare via dalla Premier League. Ci sarebbe il serio rischio, per il calciatore, di trascorrere un anno intero in tribuna se lo stesso non si decide di prolungare.

Da quando è ritornato in Inghilterra ha vinto una Europa League

Ritornato nel 2016 per quasi 105 milioni di euro (72,5 alla Juventus e 27 al suo procuratore Mino Raiola) il talento francese ha vinto una Europa League ed una coppa di Lega inglese (quando ad allenare il club c’era Josè Mourinho).

