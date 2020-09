Calciomercato Juventus, valutazioni su Dybala: la situazione

Calciomercato Juventus, Dybala non rinnova: la sua situazione si complica, ecco perché

Al centro delle questioni di calciomercato legate alla Juventus, c’è sicuramente il pistolero Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano si sta allenando con il Barcellona, in attesa di conoscere il proprio futuro. Un domani, che potrebbe essere bianconero, nella straordinaria coppia d’attacco che potrebbe formarsi con Cristiano Ronaldo, ma alle spalle rischia di non esserci più Paulo Dybala. Sì, perché la Joya argentina potrebbe essere tagliata fuori da quello che è il futuro della Juventus, con il rinnovo che continua a non arrivare e accende i dubbi attorno al calciatore.

Juventus, Suarez scalza Dybala: ingaggi troppo alti per farli coesistere

A parlare della situazione legata a Paulo Dybala è il collega di Telelombardia, attraverso il suo canale YouTube, Matteo Caronni. La società bianconera si starebbe interrogando proprio sul futuro del giocatore, secondo lo stesso giornalista, che rivela alcune indiscrezioni proprio sull’argentino: “Non ci sarebbe stato un contatto vero e proprio tra il procuratore di Paulo Dybala e il CFO bianconero, Fabio Paratici, ma la richiesta della Joya è chiara: 15 milioni di euro per l’ingaggio“. Un compenso economico che la Juventus non può garantirgli, considerando gli importanti alti ingaggi per gli altri giocatori del club, Suarez compreso che alzerebbe ancora di più il tetto ingaggi della società.

Juventus, sogno tridente con Dybala, CR7 e Suarez infranto: i tifosi bianconeri rischiano di non vedere i tre calciatori assieme

Il futuro di Paulo Dybala, dopo le alte richieste del suo entourage, potrebbe dunque essere lontano dal club. La Juventus non ha intenzione di concedere un ingaggio così alto sia a Suarez, che Dybala ed è per questo che, con l’arrivo dell’uruguaiano, potrebbe andar via l’altro sudamericano, Paulo Dybala. Un taglio importante al club, oltre all’addio del Pipita Higuain, già dichiarato sul mercato dal tecnico Andrea Pirlo, non molto tempo fa. Un tridente, quello che sognano i tifosi bianconeri, che ora potrebbe non concretizzarsi. La valutazione economica è di 80 milioni e solo un’offerta pari al suo valore, permetterebbe alla Juventus di incassare soldi a disposizione, da utilizzare subito su un perno importante per il centrocampo di Pirlo, con i nomi di Milinkovic-Savic e Paul Pogba che tornano in auge.

