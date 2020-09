L’Inter in settimana chiuderà un doppio acquisto. Si infiamma il mercato dei nerazzurri. Dopo Hakimi acquistato nei mesi scorsi, la società ha sondato il terreno per tanti obiettivi, ma ha aspettato il momento giusto senza avere fretta e ora è pronto ad essere ripagato. Marotta pronto a portare a Milano sia Kolarov che Vidal nel giro di pochissimi giorni, dato che entrambi sono stati messi alla porta dai propri club per alleggerire il monte ingaggi. Il cileno sarà liberato a zero, mentre per Kolarov ci sarà un costo di due milioni circa.

Calciomercato Inter, Vidal pronto al trasferimento: si cerca l’accordo con il Barcellona

Mentre l’Inter piomba su Arturo Vidal, il club spagnolo pensa a Stefan De Vrij. Difficile però che l’Inter lasci partire il proprio pilastro di difesa. Al momento i nerazzurri sono in attesa che Vidal raggiunga l’accordo con il Barcellona per essere liberato a costo zero. La rescissione del contratto ci sarà, ma si attende che il suo agente Felicevich riesca ad ottenere il pagamento delle restanti 10 mensilità che spetterebbero al cileno dal contratto con i catalani. Si potrebbe risolvere tutto con 6 milioni di euro di indennizzo.

(www.gettyimages.it)

Inter, Vidal arriva a Milano

Il cileno sarà a Milano nelle prossime 48 ore. Il calciatore domani svuoterà il proprio armadietto da Barcellona e inizierà a prepararsi per approdare in Italia di nuovo dove si metterà a disposizione di Conte. Accordo ormai in dirittura d’arrivo, il calciatore firmerà un contratto con i nerazzurri con un ricco ingaggio.

Mercato Inter, Vidal torna in Serie A: accordo biennale

Dopo Hakimi, arrivano Kolarov e Vidal, entrambi nel giro di qualche giorno e ancora non si sa chi dei due sarà il secondo acquisto della nuova stagione. Carte già pronte per essere solo firmate. L’Inter ha raggiunto l’accordo con il centrocampista ex Juventus. Vidal firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno per circa 6 milioni di euro a stagione.