Calciomercato Inter, decisione Vidal: arriva la comunicazione a sorpresa

Oggi a Milano l’Inter e i tifosi nerazzurri avranno i fari puntati su Aleksander Kolarov. Fatta per il terzino della Roma, i nerazzurri hanno definito il colpo la scorsa settimana e oggi sarà in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Intanto, la società non resta ferma a guardare e già è in dirittura d’arrivo anche un terzo colpo, si tratta di Arturo Vidal che lascerà il Barcellona per fare ritorno in A, questa volta però per vestire la maglia dell’Inter.

Mercato Inter, Vidal a Milano: accordo chiuso

Il Barcellona è pronto a rivoluzionare la propria rosa in vista di una nuova era sotto la guida del tecnico Koeman. Il club spagnolo ha già ceduto Rakitic e non si fermerà qui. Pronti a dire addio anche Luis Suarez e Arturo Vidal, entrmabi si libereranno a zero. Il centrocampista cileno ex Juventus ha già raggiunto nei giorni scorsi l’accordo con l’Inter per un contratto biennale con opzione per il terzo anno a sei milioni netti a stagione.

Calciomercato Inter, decisione a sorpresa di Vidal

Domani Arturo Vidal potrebbe già sbarcare a Milano, arriva la clamorosa decisione svelata da La Gazzetta dello Sport. Pare che il calciatore cileno abbia deciso di rinunciare a trattare con il Barcellona per i restanti stipendi dei prossimi 10 mesi di contratto. Il giocatore vuole il prima possibile firmare con l’Inter e dunque rescinderà già in giornata con gli spagnoli. Attesa tra domani e mercoledì la firma sul nuovo contratto che lo legherà all’Inter.

Inter News, Lautaro Martinez e il rinnovo a sorpresa

Il club nerazzurro, inoltre, è in trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non partirà, ma l’offerta di 10 milioni l’anno del Barcellona di certo non sarà dimenticata facilmente dal calciatore che ora chiede un riconoscimento ai nerazzurri. L’Inter allora prova a trattare il rinnovo di contratto per portare l’ingaggio di 2,5 milioni ad almeno 5 netti a stagione. Possibile che sia aumentata anche la clausola da 111 a 150 milioni.