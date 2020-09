Calciomercato Inter: il nuovo acquisto è arrivato a Milano per le visite mediche

Calciomercato Inter, Kolarov è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche

Sta prendendo forma la nuova squadra di Antonio Conte, con l’Inter che viaggia e vele spiegate sul calciomercato, per il colpo Aleksandar Kolarov che praticamente può considerarsi cosa fatta. Le corsie del club nerazzurro si formano, perché dopo l’acquisto di Achraf Hakimi, prelevato praticamente mesi fa, ora anche il serbo diventa un perno importante proprio dall’altro versante. In arrivo dalla Roma, il terzino mancino verrà impiegato nel 3-5-2 del suo nuovo allenatore, pronto a disegnargli un compito importantissimo e a tutta fascia.

Kolarov all’Inter dopo gli impegni con la Nazionale: è in città per le visite mediche

E’ un giorno importante in casa Inter, perché tutte le attenzioni sono su Aleksandar Kolarov, nuovo acquisto di Beppe Marotta e della società di Suning. Il classe ’85 era cercatissimo da Antonio Conte, che lo avrebbe voluto già nelle sue precedenti esperienze, ma le offerte e i sondaggi, in passato, si sono sempre conclusi con un nulla di fatto. Ora la situazione è stata diversa, con l’espertissimo terzino che diventa un suo calciatore. Nella giornata di oggi ha lasciato la città capitolina, per raggiungere quella di Milano. E’ arrivato in città, luogo in cui sosterrà le visite mediche. Una buona parte delle stesse, saranno sostenute oggi, altre invece solo nella giornata di domani. A seguito di quelle, verrà messo nero su bianco il suo passaggio, che poi sarà ufficiale, all’Inter.

Inter e Kolarov, cifre e dettagli dell’affare

L’Inter è riuscita a strappare ai giallorossi Aleksandar Kolarov, alla simbolica cifra di un milione e mezzo di euro più bonus, costo del suo cartellino tenendo conto dell’età avanzata dello stesso calciatore. Saranno 36 anni in questa stagione ed è per questo che l’Inter, con Kolarov, ha raggiunto l’accordo per un contratto di un anno con opzione per il secondo, sulla base di 3 milioni e mezzo a stagione. Un affare che, nel computo totale, costerà eventualmente quasi 10 milioni di euro.