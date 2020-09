Calciomercato Fiorentina: scambio con il Napoli in cantiere

La Fiorentina pensa ad un colpo dal Napoli. Secondo le ultime di mercato, il club viola sarebbe pronto a prendere un attaccante dagli azzurri.

Mercato Fiorentina: Milik resta un obiettivo

Il club viola sarebbe pronto a prendere Arek Milik dal Napoli. Secondo le ultime di mercato riportare dalla GDS, infatti, il club di Commisso starebbe pensando alla punta polacca che piace sempre alla Roma.

Per ora il mercato in uscita degli azzurri è bloccato dal braccio di ferro con il Manchester City per la cessione di Kalidou Koulibaly e per le rimostranze di Arek Milik che non vorrebbe lasciare il Napoli per andare alla Roma nonostante il contratto in scadenza nel 2021.

La punta era corteggiata dalla Juventus che però nel frattempo ha intrapreso altre strade e ora l’ex Ajax è al palo.

Ultime Fiorentina: Commisso si Milik

Per questo motivo il futuro della punta potrebbe essere anche a Firenze. La Fiorentina, infatti, ha da tempo mostrato un interesse per Milik che però era sempre sembrato freddo su questa pista.

Ora il direttore sportivo viola Daniele Pradè, che vorrebbe in alternativa Krzysztof Piatek, si starebbe ripropnendo.

La viola potrebbe arrivare ad uno dei due polacchi pagando una trentina di milioni all’Herta Berlino o al Napoli. A Firenze però sono convinti che Milik sarebbe l’ideale terminale offensivo anche per innescare Chiesa e Ribery.

Ora Milik deve decidere anche perchè Laurentiis ha già comunicato al calciatore che potrebbe andare fuori rosa, e questa non sarebbe una bella notizia nell’anno degli europei.

Ultime Fiorentina: il Napoli vuole Castrovilli

Gli azzurri, oltre alle offerte, guardano soprattutto ai calciatori che ha a disposizione la Fiorentina. A cominciare dal centrale difensivo Milenkovic e dall’attaccante Chiesa.

Ma occhio soprattutto al nome di Gaetano Castrovilli, che piace molto a Gattuso. Sull’eventuale scambio è però la Fiorentina a chiedere conguaglio molto importante per diversi motivi, uno su tutti è che l’ex Bari ha il contratto in scadenza nel 2024.

Il Napoli sarebbe disponibile a uno “sconto” sui 40 milioni richiesti. E con la cifra che eventualmente incasserà andrebbe ad investire su un altro calciatore come ad esempio Boga del Sassuolo che tanto piace a Giuntoli e non solo.

