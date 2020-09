L’Atalanta è a lavoro per la nuova stagione. Il club beragmasco si è già mosso in anticipo chiudendo diverse trattative di mercato, come Miranchuk e Romero, acquistati e ufficializzati entrambi nell’ultima settimana. La società sta è in continua crescita e ormai vuole soltanto affermarsi ongi anno sempre di più come top del calcio italiano. L’obiettivo è sorprendere ancora una volta, ma questa volta in Europa, dove la società è arrivata ai quarti di finale di Champions ed è stata sconfitta dal PSG.

Atalanta, caso Ilicic: il calciatore rivela di stare ancora male

Oggi il rientro in Italia di Josip Ilicic. Il calciatore sloveno, dopo diversi mesi lontano dalla squadra per un problema personale riguardo la depressione, è pronto a tornare a disposizione del proprio club e stare al fianco dei suoi compagni. Ma Ilicic non ha ancora risolto del tutto il problema. A rivelarlo è stato Radenko Mijatovic, presidente della Federcalcio slovena, che ha svelato di una chiacchierata avuta con il calciatore. Il presidnete ha detto che Ilicic sta provando ad uscire ancora da questa situazione e si è affidato a professionisti seri che lo aiutino a far si che il prima possibile sia fuori da questo tunnel.

Atalanta, nuova maxi offerta per il Papu Gomez dall’Arabia Saudita: presto la decisione

L’Al Nassr ha messo gli occhi sul Papu Gomez. Nei giorni scorsi è arrivata l’offerta faraonica del club saudita per il talento argentino e capitano dell’Atalanta. Alzata l’offerta del club saudita che manderà emissari in Italia nei prossimi giorni per sapere la scelta del calciatore. Offerta da 7,5 milioni annui per due anni più uno di opzione, un appartamento e un’automobile. Una ricca offerta, che il Papu sta valutando seriamente.

Mercato Atalanta, problemi per Karsdorp: arriva Zappacosta?

Possibile sorpresa nell’affare Rick Karsdorp. L’Atalanta aveva raggiunto l’accordo con la Roma per l’acquisto del terzino di spinta olandese, ma la trattativa potrebbe saltare a causa di alcune commissioni legate agli agenti. Il calciatore era stato individuato come sostituto di Castagne ceduto in Premier League. La Dea però non si lascia trovare impreparata e ha già sondato il terreno per Davide Zappacosta che è in uscita dal Chelsea. Se non si chiuderà nei prossimi giorni per Karsdorp, Gasperini ha già dato l’ok per il terzino italiano che l’ultima stagione ha giocato nella Roma.