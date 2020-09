Oroscopo di domani 7 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarai molto preoccupato per la situazione finanziaria. L’importante è che l’ansia di questi giorni non si riversi nella vita sentimentale, perché questo periodo è davvero promettente, soprattutto per chi è single.

Toro. Domani la Luna passerà nel segno ma non ci sono troppe possibilità positive in amore. Molte coppie dovranno fare i conti con piccole tensioni e situazioni piuttosto intricate. Nell’ultimo periodo stai mettendo in dubbio ogni aspetto della tua vita, anche il partner.

Gemelli. Venere e Mercurio sono in armonia con il tuo segno e infatti l’inizio della settimana sarà particolarmente positivo. Ti aspetta un periodo di grande motivazione: mercoledì e giovedì potresti ricevere alcune risposte importanti.

Cancro. Da domani tornerai in auge dal punto di vista lavorativo: non tutti i nati nel segno del Cancro, però, sono tranquilli. Ci sono ancora molte persone scoraggiate perché nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con tante situazioni molto particolari.

Leone. Dal punto di vista sentimentale inizia una settimana molto importante per chi ha intenzione di mettersi in gioco da capo. Sul lavoro sarai chiamato a fare scelte importanti: sono in arrivo occasioni molto importanti, dovrai essere bravo a coglierle.

Vergine. Domani si prospettano ancora molte opportunità di successo e qualcuno sentirà di avere le spalle così coperte da voler prendere decisioni radicali, importanti entro la fine di ottobre. Non fatvevi prendere dall’eccessiva sicurezza: usate la cautela.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani inizia un periodo molto più positivo delle ultime settimane: ti sentirai molto più forte. Non spariranno del tutto le incertezze riguardo il tuo lavoro e i soldi, ma piano piano la confusione vissuta nei mesi precedenti verrà scacciata via e ci saranno nuove sicurezze.

Scorpione. L’inizio della settimana prossima sarà piuttosto complicato: ti sentirai molto sotto pressione. Forse qualcosa non filerà liscio oppure ti ritroverai ad affrontare una circostanza particolare. In amore potrebbero nascere dissapori importanti con il partner: non esagerare.

Sagittario. E’ pronto a tornare l’amore: potrai vivere di nuovo momenti emozionanti. Anche sul fronte lavorativo arriveranno ottime opportunità, quindi inizia a dedicarti a cose molto importanti e dormi sonni tranquilli.

Capricorno. Domani e martedì avrai la Luna, Giove e Saturno in aspetto favorevole: la tua settimana partirà decisamente con il piede giusto. Potrai cominciare a lavorare su un nuovo progetto, con la garanzia di uno sviluppo promettente.

Acquario. Il lavoro non va esattamente come desideravi e domani sarà una giornata molto delicata da questo punto di vista. Anche in famiglia potrebbero nascere delle piccole tensioni, qualche problema. Quindi meglio fare attenzione al troppo nervosismo, potrebbe creare problemi inutili.

Pesci. L’amore sarà protagonista nell’inizio della prossima settimana. Anche le storie nate da poco avranno modo di consolidarsi. Andate avanti e non temete, c’è tempo per sorridere anche dal punto di vista lavorativo.

L’oroscopo delle squadre di Serie A

TORINO – Il Toro di Urbano Cairo, nato sotto il segno del Sagittario, potrà stare tranquillo per l’inizio della prossima stagione. Dal punto di vista economico si vive un momento molto tranquillo e ciò vuol dire che presto potrebbero esserci colpi molto importanti per Marco Giampaolo.