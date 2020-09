Notizie Juventus, tegola per Pirlo: starà fuori fino ad ottobre

Comincia con qualche difficoltà l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera: stando a quanto arriva dalla Continassa, dovrà fare a meno di uno dei suoi campioni almeno fino all’inizio di ottobre.

Juve, infortunio per Bernardeschi: le condizioni

Dopo aver detto addio a De Ligt, che tornerà soltanto a novembre, il nuovo tecnico della Juventus deve salutare momentaneamente anche Federico Bernardeschi. L’esterno era tornato in anticipo dal ritiro con la Nazionale, impegnata in Nations League. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, sarà molto complicato rivederlo in campo prima di 3 settimane. Il suo problema al polpaccio quindi, lo terrà fermo ai box fino ai primi di ottobre. Per la fine di settembre invece, è previsto un ulteriore controllo: soltanto allora sarà possibile individuare con certezza una data per il suo rientro in campo.

