Notizie Juventus: Kulusevski è sotto shock, Ibra gli dà ragione

Dejan Kulusevski, neoaquisto della Juventus, ha rilasciato un’intervista furente contro il suo allenatore, reo di non dargli le possibilità che secondo lui merita di avere.

Lontano dalla Juve, è rabbia Kulusevski

Una sorta di golden boy. Un predestinato. Giovane, e già determinate in Serie A. Ci sono tutte le premesse per un futuro roseo, a livello personale quanto nella ricerca degli obiettivi di squadra, che quest’anno sono stati fissati con chiarezza dal tecnico Andrea Pirlo.

Ma la strada per il top è lunga e tortuosa. Sul suo cammino incontrerà molte difficoltà. Se n’è accorto in Nazionale, quando il ct Andersson l’ha escluso dai titolari contro una gara importante come quella contro la Francia. Il giovane jolly ex Parma non vedeva l’ora di disputare un impegno probante come quello contro i transalpini. E si nota dalle sue parole, rilasciate ad AftonBladet: “Sono scioccato. Rispetto la sensazione del mister ma è una situazione strana. In 20 minuti non ho avuto il tempo di dare il mio contributo, eppure durante gli allenamenti è andato tutto liscio. Purtroppo il calcio è anche questo: nonostante le stranezze, le scelte del mister vanno rispettate“.

La difesa del tecnico Andersson

La replica del mister è arrivata poco dopo, in conferenza stampa: “Non ne ho discusso con il calciatore, se ha detto queste parole, probabilmente si sente così. Ma devo dire che non mi è sembrato scioccato. Ha giocato bene, come altri compagni assieme a lui, vediamo martedì, magari giocherà un po’ di più. Non mi spiego perché piuttosto non parliamo“.

Ibrahimovic sta con Dejan

Come al solito, Zlatan non si fa passare la mosca davanti al naso. Secondo lui quest’episodio è l’ennesima dimostrazione d’incompetenza di chi è alla guida del calcio svedese. E così, attraverso il suo profilo Twitter, ha ben pensato di prendere le parti di Kulusevski: “Che fottuto scherzo. Un’altra dimostrazione: persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che stanno soffocando il calcio svedese“.

