Notizie Juventus, infortunio Ronaldo: le condizioni del portoghese

Dal portogallo arrivano aggiornamenti sull’infezione che ha colpito CR7: a parlare sono sia lui che il commissario tecnico della Nazionale lusitana.

Juventus, arriva l’annuncio di Cristiano Ronaldo

Da quando qualche giorno fa Cristiano Ronaldo è rimasto vittima di un problema di natura virale (infezione al piede), tutto il mondo bianconero ha tenuto il fiato sospeso. Niente di vitale, ma abbastanza serio da impedirgli di partecipare alla Nations League con il suo Portogallo. A spazzare via gli ultimi dubbi ci ha pensato lo stesso calciatore, con un post diffuso attraverso il proprio profilo Instagram.

“Felice di essere tornato“, con tanto di foto che lo ritrae al lavoro con il gruppo guidato da Fernando Santos.

Lo stesso allenatore, in conferenza stampa, ha confermato tutto: “Cristiano si è allenato e sta bene, farà un’altra seduta. In teoria in linea di massima con la Svezia prenderà parte alla trasferta, poi vedremo se sarà poi in campo”. Il mister si è concentrato anche sugli altri campioni che deve selezionare: “Chiedevo a Joao (Felix) di essere più mobile per i rilanci, Jota è molto rapido quando fa le diagonali, Bernardo (Silva) da destra può lanciarlo. Questo ci ha permesso di essere repicolosi. Anthony Lopes non è una sorpresa. Rui Patricio è un giocatore fondamentale ma non giocava da 20 giorni”.