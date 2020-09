News Inter, che colpo! Preso il 2° giocatore più veloce al mondo

Beppe Marotta ha stupito già i suoi tifosi ed è pronto a farlo ancora: secondo una grafica messa in onda da Sky Sport, il dirigente nerazzurro è riuscito nell’impresa di comprare il secondo calciatore più veloce al mondo.

Inter, è Hakimi il nuovo figlio del vento

Le doti atletiche non sono tutto (per fortuna). Ma è innegabile come lo sport più bello del mondo, al giorno d’oggi, siamo molto più “fisico” e giocato a ritmi più alti rispetto anche ad un passato più recente. Ergo, avere uno dei velocisti più bravi con la palla, è sicuramente un vantaggio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, con una velocità di punta che raggiunge i 36,47 km/h, Hachraf Hakimi, neoacquisto dell’Inter, è il 2° professionista del pallone più veloce al mondo. Lo precede, di poco, Alphonso Davies del Bayern Monaco, che riesce a correre con una velocità di 36,51 km/h. Il terzo gradino del podio speciale è occupato da Adama Traoré, del Wolverhampton, che sfreccia anche a 36,21 km/h .

Un po’ più in basso ci sono 2 stelle di fama mondiale come Kylian Mbappé (velocità massima 36,04 km/h) e Erling Haaland (36 km/h).