Juventus, gaffe Cristiano Ronaldo: dimentica la mascherina (VIDEO)

Una gaffe in mondovisione, nel panorama della Nations League. Non in campo, questa volta lo ha fatto direttamente dalla tribuna. Il talento della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha dribblato la mascherina, facendosi richiamare dagli addetti ai lavori.

Juventus, gaffe allo Estadio do Dragao: Cristiano Ronaldo senza mascherina

Non ha giocato nell’impegno della sua Nazionale per un’infezione al dito del piede, che sta mandando in apprensione anche la Juventus e il suo stesso allenatore, Andrea Pirlo. Nella serata di ieri allo Estadio do Dragao, è andata in scena la sfida della Nations League tra Portogallo e Croazia e la vittoria dei padroni di casa è stata schiacciante, con risultato di 4-1. Sugli spalti un tifoso in più, perché CR7 si è messo a tifare per i suoi, senza scendere ovviamente in campo, causa infortunio. Ha fatto comunque parlare di sé, anche lontano dal campo, per un episodio legato all’uso della mascherina, proprio sugli spalti del Dragao.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, il PSG fa tremare gli azzurri: doppio assalto

Cristiano Ronaldo senza mascherina: il centravanti della Juventus richiamato sugli spalti

I nuovi protocolli costringono i calciatori ad utilizzare la mascherina, così come gli altri addetti ai lavori all’interno dell’impianto. Anche i panchinari, che non possono stare in panchina, sono costretti a sedere sulle prime gradinate delle tribune e assistere al match da lì, in attesa di essere chiamati dal proprio allenatore per un riscaldamento pre-sostituzione. Assieme ai panchinari, ovviamente, anche i non convocati e tra questi, Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, come si evince dalle immagini, non indossa la mascherina. E la donna, addetta ai lavori, lo invita a farne uso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: Suarez si avvicina, ecco cosa manca

Il video della gaffe di Cristiano Ronaldo: rimproverato in tribuna

Dimentica la mascherina Cristiano Ronaldo, chiaro che è un errore che purtroppo capita a noi nel corso di ogni giornata. Un errore che però non è passato inosservato alle telecamere di Esporte Interativo. Nelle immagini, poi pubblicate anche dai colleghi di Goal, si vede proprio il campione portoghese senza mascherina, neanche abbassata, che per qualche attimo osserva il suo Portogallo in campo, senza fare appunto uso dell’oggetto che, ad oggi, è diventato di fondamentale importanza. E, grazie al richiamo di una delegata UEFA, riesce a rimediare all’errore, riportandola sul viso. Di seguito, il video che riguarda CR7.