Calciomercato, Aulas annuncia: “Depay in Serie A, ecco il club”

La Roma di Dan Friedkin sta iniziando a gettare le basi per la prossima stagione. Il club giallorosso sta lavorando duramente a fari spenti, lo stesso nuovo proprietario recentemente ha ammesso di non voler fare chiacchiere, ma passare direttamente ai fatti e riportare la Roma a trinfoare in Italia ed essere protagonista in Europa. Il club giallorosso ha diversi obiettivi nel mirino, ma al momento è alla prese con una trattativa domino con Napoli e Juventus per il reparto offensivo. I giallorossi daranno via Under e Dzeko per acquistare Milik. Ma non finisce qui, c’è anche un big del calcio europeo nel mirino.

Calcio mercato Roma, Depay il sogno: ma c’è anche il Barcellona

Memphis Depay, attaccante del Lione, è diventato oggetto di desiderio di tanti club in giro per l’Europa. Il calciatore olandese classe 1994 è in scadenza di contratto nel 2021 e non rinnoverà. Per non essere ceduto a costo zero il club ha deciso di cederlo. Dopo l’infortunio grave della scorsa stagione il grande ritorno, per poi ripartire quest’anno subito con una tripletta nel primo match di Ligue 1. Su tutti c’è il Barcellona che dovrebbe lasciar partire Luis Suarez e ha individuato in Depay l’ideale sostituo, troppo difficile arrivare a Lautaro Martinez. Ma non è così facile il suo trasferimento. Sul calciatore c’è stato a lungo anche il Milan, ma ora un altro club ha messo gli occhi su di lui ed è proprio la Roma di Friedkin.

Mercato Roma, futuro Depay: le prole di Aulas

Diversi obiettivi nella Roma per sistemare la rosa, tra cui anche la difesa con Armando Izzo. Il club però ora è concentrato sull’attacco, dove potrebbe ingaggiare Milik dal Napoli, ma non c’è solo lui nel mirino. A rivelare dell’interesse della Roma per Depay è stato Jean-Michel Aulas, presidente del club francese. Il talento del Lione è ad oggi in cima alla lista del nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman. Ma come rivelato da Aulas sul giocatore c’è anche la Roma. E’ sfida al Barcellona ora per acquistare Depay.

