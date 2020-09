Calciomercato Roma, assalto al campione della Nazionale

La Roma sta per tentare uno dei colpi più sfavillanti che possano essere portati oggi a compimento: non sarà facile, ma i giallorossi, anche grazie al cambio di proprietà, vogliono far sognare i propri tifosi.

Roma, occhi puntati su Federico Chiesa

Al giorno d’oggi non è facile stabilire quale sarà il futuro di Federico Chiesa. L’esterno della Viola e della Nazionale sembra in uscita dal club gigliato. Il punto è: per andare dove? Il suo cartellino vale certamente di meno rispetto al passato, ma non può definirsi in vendita a prezzo di saldo. Oggi Commisso non può più chiedere i 70 milioni di euro di 12 mesi fa ad esempio: la valutazione del figlio d’Enrico si aggira intorno ai 40-50 milioni al massimo, al giorno d’oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, senti Cellino: “Volevo vendere Tonali ai giallorossi”

Secondo quanto riferisce QS, nelle ultime ore c’è stato un inserimento anche della Roma. Acquistare Chiesa sarebbe perfetto sotto tutti i punti di vista per Friedkin. Innanzittuto farebbe capire agli ultimi scettici che vuole far sul serio, con investimenti importanti per riportare in alto i lupacchiotti. Ma soprattutto, con la nuova variante tattica che sta adottando Fonseca, l’esterno viola sarebbe perfetto per il 3-5-2.

IN AGGIORNAMENTO