Calciomercato Napoli, colpo dal Real Madrid: le cifre

Grande movimento in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda il mercato. La squadra azzurra ha intenzione di tornare ai vertici della classifica, e per farlo avrà bisogno di puntellare vari reparti. Mentre in attacco sono stati già fatti degli investimenti importanti, per le fasce difensive è possibile che ci sia qualche altra novità. Gli obiettivi continuano ad essere tanti, ed uno in particolare sembra aver suscitato l’attenzione di tutti.

Ultime Napoli: obiettivo Nacho Fernandez, la richiesta del Real

Tra i tanti nomi visionati dal Napoli per il ruolo di terzino, c’è anche quello di Nacho Fernandez. Lo spagnolo è in uscita dal Real Madrid, ma la squadra di Zidane non ha intenzione di svendere il giocatore, comunque una pedina utile in questi ultimi anni. La richiesta, stando a quanto riportato da Don Balon, sarebbe di circa 15 milioni di euro, una cifra abbordabile e che potrebbe essere trattata da Giuntoli nei prossimi giorni. Il calciatore della Nazionale si è sempre distinto per la sua duttilità in mezzo al campo, portandolo a giocare da centrale di difesa, terzino destro e sinistro, e talvolta anche a centrocampo.

Nacho-Napoli: gli azzurri riflettono

Nacho è un obiettivo concreto del Napoli, ma ad oggi non ci sono certezze su un eventuale assalto della squadra azzurra. Il giocatore spagnolo piace parecchio, ma i partenopei dovranno prima valutare la situazione terzini in rosa: Di Lorenzo è considerato il titolare, c’è ancora Hysaj che si è dimostrato valido gregario, e infine c’è Malcuit, che nonostante il brutto infortunio rimediato scorsa stagione, continua ad essere un possibile titolare. Per il momento ci saranno solo sondaggi, ma non è escluso che negli ultimi giorni di mercato possa esserci qualche sorpresa.

Notizie Napoli: vicino un colpo in difesa

Intanto, mentre si ragiona al terzino, si pensa soprattutto ad un centrale di difesa. Il futuro di Koulibaly sarà quasi sicuramente lontano da Napoli, ed è per questo che si dovrà prendere un giocatore di spessore anche in quella zona. Attualmente il nome più caldo è quello di Sokratis.