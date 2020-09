Calciomercato Napoli, City su Koulibaly: c’è l’offerta

Il Napoli prepara una sorta di rivoluzione per la stagione ormai imminente, e pensa a come migliorare la rosa per tornare ai vertici della classifica dopo un anno parecchio burrascoso. Ma se da una parte è vero che ci saranno degli innesti, dall’altra invece bisognerà valutare bene la questione relativa alle cessioni. Nella squadra partenopea c’è chi potrebbe dare l’addio, e tra questi troviamo anche qualche top player.

Mercato Napoli: pronta l’offerta del City, ecco le cifre

Una delle vicende più calde degli ultimi giorni è certamente quella riguardante Koulibaly, sul quale sono spesso piombate diverse big. Ad oggi il pericolo più grande è il Manchester City, seriamente intenzionato ad affondare il colpo decisivo per strappare il campione al Napoli. Il centrale senegalese ha ricevuto tante avance, e De Laurentiis ha sempre alzato un muro, eretto da tempo e pari a circa 80 milioni di euro. La richiesta del patron azzurro è questa, e a quanto pare il club inglese sarebbe disposto ad alzare l’offerta a circa 70 milioni. Una cifra comunque altissima, e una proposta che sarà messa sul piatto settimana prossima. Questa la notizia riportata da cm.com.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, Koulibaly via: arriva l’offerta giusta

Koulibaly-City: De Laurentiis cederà?

De Laurentiis è sempre stato molto intransigente per quanto riguarda i suoi campioni, e lo stesso discorso ovviamente vale per Koulibaly. Nonostante le parole schiette del presidente, la sensazione è che il Manchester City potrebbe strappare il difensore a meno della cifra richiesta. 70 milioni basteranno a convincere ADL? Forse si, anche perchè i Citizens non sembrano intenzionati a mollare la presa. Il Napoli sarà quindi destinato a perdere uno dei suoi giocatori più importanti, e che in questi anni è riuscito a sorreggere la difesa dei partenopei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Napoli, salta l’incontro con De Laurentiis: affare rimandato

Notizie Napoli: retroscena sull’affondo City per Koulibaly

Il Manchester City programma l’assalto decisivo a Koulibaly, e intanto in merito alla questione spunta anche un piccolo retroscena. La squadra inglese, a quanto pare, avrebbe provato a prendere Gimenez, difensore dell’Atletico Madrid: gli spagnoli avrebbero rifiutato, costringendo così la squadra di Guardiola a virare nuovamnete sul centrale azzurro.

LEGGI ANCHE: Caciomercato Napoli, un obiettivo in attacco rischia di sfumare