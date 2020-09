Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: la richiesta di Raiola

Un mercato di Serie A sempre più interessante, con la maggior parte delle squadre impegnate a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ne sa qualcosa il Milan, intenzionato a fare un altro salto di qualità dopo l’ottimo finale di campionato. I rossoneri stanno cercando vari innesti, ma allo stesso tempo dovranno gestire al meglio la situazione legata ai propri campioni. Molti di questi andranno blindati, e il primo della lista è certamente Gigio Donnarumma.

Ultime Milan: Donnarumma rinnova? Raiola fa il suo gioco

Il rinnovo di Donnarumma è sicuramente una priorità per il Milan, e in queste ultime settimane il Diavolo ha cercato di fare numerosi passi in avanti nell’operazione. Il tempo stringe, e prolungare ulteriormente lo svolgersi della vicenda, potrebbe portare a parecchi malus. Intanto l’agente del portiere, Mino Raiola, ha per l’ennesima volta ribadito le sue intenzioni, stavolta parlando chiaro sulle richieste: 10 milioni di euro. Una cifra molto importante, e che attualmente crea una distanza economica piuttosto grande tra le parti, le quali sembrano lontane dal raggiungimento di un accordo. La sensazione è che i dialoghi vadano avanti, così come riportato nella giornata odierna dal Corriere della Sera.

Notizie Milan: altro incontro con Raiola?

Il futuro di Donnarumma è ancora molto incerto, e se in questo momento il portiere rossonero è giudicato come un intoccabile dalla società, dall’altra parte ci sono da considerare tanti fattori: il primo è ovviamente il rinnovo, poi c’è la questione Raiola, e infine la concorrenza. Il ragazzo è ambito da tante squadre, e qualora i rossoneri dovessero perdere altro tempo, non è da escludere un totale stravolgimento dello scenario. Ad oggi l’intesa con Raiola non è ancora stata raggiunta, ed è per questo che è previsto un altro incontro per accelerare la chiusura.

News Milan: si pensa già ad un vice Donnarumma

Intanto i discorsi per Donnarumma vanno avanti, e il Milan comincia anche a programmare il futuro. Si pensa ad un vice per il ruolo di portiere, e uno dei nomi più caldi è quello di Sportiello.