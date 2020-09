Calciomercato Lazio, rinnovo Acerbi: è rottura, le dichiarazioni

Presto l’inizio della nuova stagione di Serie A. La Lazio è concentrata sul campo per iniziare al meglio come la scorsa stagione e non commettere gli stessi errori fatti dopo la pausa da Coronavirus. Con la qualificazione in Champions League la società sta lavorando per mettere su una rosa importante per dare a Simone Inzaghi più alternative in vista del doppio impegno tra campionato e Champions. Ma non tutto sta andando nel verso giusto.

Mercato Lazio, dopo Immobile si tratta con Acerbi per il rinnovo

Il club ha prolungato per altri cinque anni il contratto di Ciro Immobile, premiamo il capocannoniere della scorsa stagione con un aumento dell’ingaggio. Ora si prova a blindare altri calciatori importanti e considerati pilastri fondamentali in questa squadra, come ad esempio Francesco Acerbi. Il difensore della Nazionale italiana andrà in scadenza nel 2023 ed essendo un classe 1988 è in cerca di un altro contratto importante (forse l’ultimo). Viste le prestazioni importanti chiede anche lui un riconoscimento dalla società.

Calcio mercato Lazio, rottura con Acerbi: le sue parole

Il calciatore attualmente si trova impegnato con la Nazionale e dal ritiro, ai microfoni di Rai Sport, per attaccare i modi della società che ha parlato in maniera pubblica del rinnovo del calciatore. Acerbi non ci sta e chiede al club riservatezza, inoltre è ancora in attesa dell’offerta giusta che attende e crede di meritare. Il calciatore non si sente rispettato per come Lotito e Tare si stiano occupando della questione legata al prolungamento di contratto. Le prossime settimane potrebbero essere decisive con l’inizio della stagione.

Lazio, Acerbi nel mirino del Napoli

Simone Inzaghi chiede rinforzi alla società, ma intanto i calciatori importanti potrebbero partire. Resta nel mirino delle big di tutta Europa il serbo Milinkovic Savic, mentre Acerbi piace e non poco al Napoli che dovrà sostituire Kalidou Koulibaly. La Lazio valuta il difensore italiano circa 15 milioni di euro. Il suo agente è stato nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro nei giorni scorsi per parlare con Giuntoli e De Laurentiis.