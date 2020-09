La fretta della Juventus per arrivare al nuovo attaccante, le difficoltà per trovare le intese e la stagione che incombe: il calciomercato bianconero potrebbe riservare ancora molte sorprese fino al 5 ottobre.

Calciomercato Juventus, passi indietro per Suarez?

Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici, ormai è chiaro, è Luis Suarez. Le possibiltà di arrivare all’attaccante uruguaiano esistono e la Juventus sta cercando di percorrerle nel minor tempo possibile. Ci sono anche tante difficoltà, però, nella trattativa per portare il campione in Serie A. Dal punto di vista economico, le intese personali con Suarez sono già state raggiunte ma serve capire come e se si libererà dal Barcellona. Il suo entourage è in costante contatto con il club blaugrana per trovare un accordo sulla buonuscita che servirà per rescindere il contratto. Inoltre c’è il problema del passaporto che potrebbe sembrare quello più “semplice”.

Calciomercato Juventus, la trattativa si sblocca grazie alla cessione

Calciomercato Juventus, clamoroso Suarez: può restare al Barcellona

Intanto le grane che hanno caratterizzato le ultime settimane del Barcellona stanno pian piano rientrando. Lionel Messi ha deciso di restare in blaugrana almeno per un’altra stagione per non iniziare una battaglia legale con il club nel quale ha trascorso l’intera vita calcistica. Sono state anche messe a punto le prime cessioni degli esuberi e pian piano Ronald Koeman sta prendendo il controllo della “Ciutat Esportiva”. Proprio questi fattori, secondo quanto riporta AS, potrebbero portare a scenari clamorosi per il futuro di Suarez. La permanenza della Pulce, miglior amico di Suarez, e una chiacchierata del nuovo tecnico con El Pistolero, potrebbero d’un tratto cambiare le carte in tavola e far restare l’attaccante.

Juve, che succede se Suarez resta?

Secondo il quotidiano spagnolo, Koeman ha confermato la sua stima all’attaccante uruguaiano e gli ha spiegato che un’eventuale cessione sarebbe dovuta semplicemente ad un rinnovamento in vista del futuro. Inoltre, la permanenza di Suarez potrebbe anche dipendere da una richiesta specifica di Lionel Messi. La Juventus, a questo punto, dovrà anche iniziare a pensare di virare su altri obiettivi. I nomi sono ormai noti: da Dzeko a Milik, passando per Alvaro Morata, uno di questi potrebbe essere il nuovo numero 9 dei bianconeri in mancanza di Suarez. La certezza è la fretta che Pirlo ha di completare la rosa per iniziare a lavorare più serenamente.

